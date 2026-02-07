Olimpijski prvak v teku na 5000 m Jakob Ingebrigtsen je po več sezonah, polnih poškodb, prestal operacijo ahilove tetive. Kot je Norvežan zapisal na Instagramu, skuša z operacijo popraviti poškodbo, ki se mu vleče vrsto let.

"Tisti, ki me spremljajo že več let, vedo, da me muči ahilova tetiva. Gre za zelo specifično in vztrajno poškodbo, zaradi katere sem izpustil veliko treningov in tekmovanj," je 25-letnik zapisal na Instagramu ob fotografiji v invalidskem vozičku, obkroženega s partnerko in njuno hčerko.

"Pred dvema tednoma se je stanje spet poslabšalo in odločili smo se, da gremo na operacijo v ZDA. Ni nekaj, kar bi jemali zlahka, ampak je najboljše za mojo kariero," je dodal in dodal, da je operacija dobro potekala.

Norvežan že nekaj let trpi zaradi tetive. Konec leta 2023 je zaradi tega in zato, da bi se bolje pripravil na olimpijske igre 2024, izpustil celotno zimsko sezono.

Ingebrigtsen se je spomladi 2025 ponovno poškodoval. Dvakratni svetovni prvak (na 5000 m leta 2022 in 2023) in dvakratni olimpijski prvaki (1500 m leta 2021, 5000 m leta 2024) je septembra na svetovnem prvenstvu v Tokiu izpadel v kvalifikacijah na 1500 m, na 5000 m pa je končal daleč za najboljšimi (10. mesto).

Pred nekaj tedni je že napovedal, da bo izpustil zimsko sezono, a je za britanski časopis Guardian povedal, da je z njegovo tetivo "zelo dobro" in da si to poletje prizadeva za vrnitev na najvišjo raven.

Ali bo to sezono dejansko lahko tekmoval, bo odvisno od okrevanja.