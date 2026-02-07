Izjemen dosežek Zale Istenič, hitrejša je bila le legendarna Merlene Ottey

Zala Istenič (Žak Ljubljana) je na dvoranskem atletskem mitingu v Mariboru zmagala v teku na 60 m in s 7,19 sekunde izpolnila normo (7,20) za dvoransko svetovno prvenstvo marca na Poljskem. Zdaj je druga na večni slovenski lestvici. Le tri stotinke za normo (6,59) je bil tudi med atleti na 60 m Anej Čurin Prapotnik (Ptuj), ki je slavil s 6,62.

"Finalni tek se mi je lepo posrečil, le reakcija na startu ni bila taka, kot jo znam narediti. Potem pa sem po ne najboljšem startu izkoristila svojo moč in hitrost. Dosegla sem normo za SP. Najprej je bil na semaforju izpisan čas 7,21. Priznam, s tem bi iz štajerske prestolnica odšla z grenkim priokusom. Potem se je pojavil uradni izid 7,19 in sem še vedno izjemno zadovoljna. To bo moja prva velika članska tekma, na kateri bom nastopila," je bila vesela Zala Istenič.

Že na prvi tekmi v tej sezoni je tekla 7,25, nato pa je danes v kvalifikacijah ponovila ta izid. V finalu je obenem tekla najhitrejši čas slovenskih atletinj, pred njo je kot državna rekorderka zapisana jamajška legenda Merlene Ottey.

Slednja je v zaključku kariere kar nekaj sezon nastopala za Slovenijo, dvakrat je v marcu 2003 tekla 7,07. Tretja na lestvici je s 7,20 Alenka Bikar (2000) in četrta s 7,21 Maja Mihalinec Zidar (2019).

"Danes sem dosegla dva svoja najboljša izida v karieri. Sem sedaj druga najhitrejša v slovenski atletski zgodovini. Res izjemno, posebej, ker sem v to sezono prišla z osebnim rekordom 7,44 iz leta 2021. Presenetila sem še sebe na tej prvi tekmi. Sedaj sem lahko mirna do SP," je dodala Istenič.

V finalu je ugnala klubsko kolegico Lino Hribar, ki je tekla 7,42, in Niko Jenko (Velenje) s 7,46. Obe sta prav tako dosegli osebna rekorda.

Čurin Prapotnik se je približal rekordu Osovnikarja

Anej Čurin Prapotnik je s 6,62 dosegel izid sezone in bil v cilju šest stotink pred Jernejem Gumilarjem (Žak), ki je tekel svoj najhitreje doslej, kot tudi na tretjem mestu Andrej Skočir (Žak) s 6,75. Čurin Prapotnik je za štiri stotinke zaostal za slovenskim rekordom 6,58 Matica Osovnikarja iz leta 2004.

Anej Čurin Prapotnik je zaostal le štiri stotinke za državnim rekordom. Foto: Anže Malovrh/STA

Osebni rekord je na 60 m ovire v Mariboru postavila tudi Lana Andolšek (Kranj), ki je z 8,19 sekunde za 17 stotink zaostala za normo za dvoransko SP. Obenem je krepko prehitela drugouvrščeno Romunko Anamario Nesteriuc (8,31).