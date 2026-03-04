Tine Šporn na 20 km razdalji na 6. mestu

S tekmama na 20-kilometrski razdalji se je nadaljevalo mladinsko svetovno prvenstvo v norveškem Lillehammerju. Z izjemnim tekom in šestim mestom se je izkazal Tine Šporn, so sporočili iz Smučarske zveze Slovenija.

Zmage na tekmi s skupinskim štartom v prostem koraku se je razveselil Norvežan Emil Augus Longva, ki je v zadnjih metrih ugnal Italijana Marca Pinzanija, na koncu je premoč moral priznati tudi Finec Anton Kemppi, ki se je zadovoljil s tretjim mestom. Drugi je v prvi zasledovalni skupini čez ciljno črto pritekel Tine Šporn, ki je tako zasedel šesto mesto. Philip Yzabeck Lavrič Pregelj je zasedel 32. mesto.

Na tekmi mladink je zlato prav tako odšlo na Norveško, in sicer z Julie Sand-Hanssen, Nemka Luisa Dahlke je osvojila srebro, bron pa Avstrijka, prvakinja v sprintu, Heidi Bucher. Meta Mozetič je zasedla 17. mesto, Živa Melihn je bila 48., 54. Zala Zupan in 60. Ula Kuhar.

"Za mano je res najboljša tekma. Štart je bil težak, saj sem krenil s 34. pozicije, iz sedme vrste. Moral sem iti na polno. Cel krog sem se prebijal naprej. Proga je bila zelo zahtevna, trpel sem od štarta do cilja. Na koncu je ostalo toliko energije, da sem prišel do šestega mesta. Počutje in energija sta med tekmo vseskozi nihala. Ko se je odcepila prva četverica, nisem videl, mislim, da je bilo na okrepčilni postaji, a bilo bi težko, da bi tekel z njimi. Zadovoljen sem lahko, da sem prišel v cilj z drugo skupino. Bilo je res noro, vzdušje je bilo super, navijači tudi. Zelo sem užival. V petek je še klasika na 10 kilometrov, proga je res težka in lahko ciljam kar visoko. Zadovoljen bi bil z uvrstitvijo med 15. in 20. mestom, če bo kaj bolje, pa bomo spet brez besed. Grem pa na to tekmo z manj pritiska. Tudi na štafeti v nedeljo pa se nadejam dobrega rezultata, da smo dobra ekipa," je za SZS dejal Šporn.