Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Pe. M.

Sreda,
4. 3. 2026,
18.52

Osveženo pred

55 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
mladinsko svetovno prvenstvo Tine Šporn smučarski tek

Sreda, 4. 3. 2026, 18.52

55 minut

Smučarski tek, mladinsko svetovno prvenstvo, Lillehammer, 20 km, prosto (m)

Tine Šporn na 20 km razdalji na 6. mestu

Avtor:
Pe. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Tine Šporn | Tine Šporn je na 20-kilometrski razdalji končal med najboljšo šesterico. | Foto FIS / Action Press / Fredrik Hagen

Tine Šporn je na 20-kilometrski razdalji končal med najboljšo šesterico.

Foto: FIS / Action Press / Fredrik Hagen

S tekmama na 20-kilometrski razdalji se je nadaljevalo mladinsko svetovno prvenstvo v norveškem Lillehammerju. Z izjemnim tekom in šestim mestom se je izkazal Tine Šporn, so sporočili iz Smučarske zveze Slovenija.

Maja Kovačič, ZOI
Sportal Slovenska najstnica tik pod stopničkami

Zmage na tekmi s skupinskim štartom v prostem koraku se je razveselil Norvežan Emil Augus Longva, ki je v zadnjih metrih ugnal Italijana Marca Pinzanija, na koncu je premoč moral priznati tudi Finec Anton Kemppi, ki se je zadovoljil s tretjim mestom. Drugi je v prvi zasledovalni skupini čez ciljno črto pritekel Tine Šporn, ki je tako zasedel šesto mesto. Philip Yzabeck Lavrič Pregelj je zasedel 32. mesto.

Na tekmi mladink je zlato prav tako odšlo na Norveško, in sicer z Julie Sand-Hanssen, Nemka Luisa Dahlke je osvojila srebro, bron pa Avstrijka, prvakinja v sprintu, Heidi Bucher. Meta Mozetič je zasedla 17. mesto, Živa Melihn je bila 48., 54. Zala Zupan in 60. Ula Kuhar

"Za mano je res najboljša tekma. Štart je bil težak, saj sem krenil s 34. pozicije, iz sedme vrste. Moral sem iti na polno. Cel krog sem se prebijal naprej. Proga je bila zelo zahtevna, trpel sem od štarta do cilja. Na koncu je ostalo toliko energije, da sem prišel do šestega mesta. Počutje in energija sta med tekmo vseskozi nihala. Ko se je odcepila prva četverica, nisem videl, mislim, da je bilo na okrepčilni postaji, a bilo bi težko, da bi tekel z njimi. Zadovoljen sem lahko, da sem prišel v cilj z drugo skupino. Bilo je res noro, vzdušje je bilo super, navijači tudi. Zelo sem užival. V petek je še klasika na 10 kilometrov, proga je res težka in lahko ciljam kar visoko. Zadovoljen bi bil z uvrstitvijo med 15. in 20. mestom, če bo kaj bolje, pa bomo spet brez besed. Grem pa na to tekmo z manj pritiska. Tudi na štafeti v nedeljo pa se nadejam dobrega rezultata, da smo dobra ekipa," je za SZS dejal Šporn.

Johannes Hoesflot Klaebo
Sportal Klaebo tudi v skiatlonu najboljši, pri ženskah slavila Weng
Johannes Hoesflot Klaebo
Sportal Klaebo tudi po igrah nadaljuje v zmagovitem ritmu
mladinsko svetovno prvenstvo Tine Šporn smučarski tek
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.