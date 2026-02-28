Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Sobota,
28. 2. 2026,
18.05

Smučarski tek, Falun, sprint (m)

Klaebo tudi po olimpijskih igrah nadaljuje v zmagovitem ritmu

Johannes Hoesflot Klaebo je prišel do nove zmage.

Johannes Hoesflot Klaebo je prišel do nove zmage.

Foto: Guliverimage

Norvežan Johannes Hoesflot Klaebo je zmagovalec sprinterske tekme za svetovni pokal v švedskem Falunu, medtem ko je v ženski konkurenci slavila Švedinja Linn Svahn. Edini slovenski predstavnik Nejc Štern se ni prebil v izločilne boje, v kvalifikacijah je zasedel 59. mesto v konkurenci 65 tekmovalcev.

Absolutni junak nedavnih zimskih olimpijskih iger v Milanu in Cortini je znova dokazal svoje mojstrstvo. Nosilec rekordnih enajstih zlatih odličij na zimskih igrah, od tega jih je na letošnjih preizkušnjah v Teseru pri Predazzu osvojil kar šest, je znova pometel s svojimi tekmeci.

V Falunu je bil 29-letni Klaebo daleč pred vsemi že v kvalifikacijah, drugouvrščenega Francoza Lucasa Chanavata je prehitel za 2,58 sekunde, svojo tekaško veličino pa je potrdil tudi v izločilnih bojih.

Najhitrejša trojica. Foto: Guliverimage

V velikem finalu je po hudem in ogorčenem boju za pičle 0,3 sekunde prehitel rojaka Larsa Heggena, od tretjeuvrščenega Avstrijca Benjamina Moserja pa je bil hitrejši 1,63 sekunde.

Klaebo je po jubilejni deseti zmagi svetovnega pokala v sezoni 2025/26, skupno pa že svoji 108., povečal vodstvo v skupni razvrstitvi. Na dosedanjih tekmah je osvojil 1654 točk, njegov drugouvrščeni rojak Harald Oestberg Amundsen zaostaja malo manj kot 400 točk.

Linn Svahn Foto: Guliverimage

Na ženski preizkušnji je slavila 26-letna Švedinja Linn Svahn. Za letošnjo olimpijsko prvakinjo v sprintu, ki je v velikem finalu najboljših šestih tekmovalk v Falunu dosegla čas 2:56,75 minute, sta se uvrstili Norvežanka Kristine Stavas Skistad (+0,29) in Švicarka Nadine Fähndrich (+3,73).

V skupni razvrstitvi je v vodstvu Američanka Jessie Diggins s 1619 točkami, za njo pa sta Švedinji Moa Ilar s 1400 in Maja Dahlqvist s 1175 točkami.

V nedeljo bosta na sporedu še preizkušnji v skiatlonu na 20 km. Moška preizkušnja se bo začela ob 12.30, ženska pa ob 16.05.

Izidi, sprint, moški:

  1. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 2:42,71
  2. Lars Heggen (Nor)               + 0,13
  3. Benjamin Moser (Avt)              1,63
  4. Mathias Holbaek (Nor)             2,63
  5. Janik Riebli (Švi)                3,05
  6. Lucas Chanavat (Fra)              6,92
...
 59. Nejc Štern (Slo)                 14,01
...

Vrstni red v svetovnem pokalu (20/28):

  1. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor)    1654
  2. Harald Oestberg Amundsen (Nor)    1158
  3. Mattis Stenshagen (Nor)           1008
  4. Federico Pellegrino (Ita)          952
  5. Lars Heggen (Nor)                  938
  6. Edvin Anger (Šve)                  828
...
104. Miha Šimenc (Slo)                   63
112. Nejc Štern (Slo)                    54
128. Vili Črv (Slo)                      34
156. Miha Ličef Slo)                     13

Ženske:

  1. Linn Svahn (Šve)               2:56,75
  2. Kristine Stavas Skistad (Nor)   + 0,29
  3. Nadine Fähndrich (Švi)            3,73
  4. Coletta Rydzek (Nem)              3,82
  5. Maja Dahlqvist (Šve)              7,94
  6. Johanna Hagstroem (Šve)          11,38
...

Vrstni red v svetovnem pokalu (20/28):

  1. Jessie Diggins (ZDA)              1619
  2. Moa Ilar (Šve)                    1400
  3. Maja Dahlqvist Šve)               1175
  4. Jasmi Joensuu (Fin)                823
  5. Nadine Fähndrich (Švi)             814
  6. Teresa Stadlober (Avt)             811
...
 71. Anja Mandeljc (Slo)                128
...

