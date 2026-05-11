Avtorji:
A. T. K., STA

Ponedeljek,
11. 5. 2026,
13.34

Fis Tour de Ski smučarski tek

V Portorožu prižgali zeleno luč spremembam tekmovanja Tour de Ski

Johannes Høsflot Klaebo | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Delegati, ki so se prejšnji teden v Portorožu udeležili odborov in pododborov v zimskih športih pod okriljem Mednarodne smučarske zveze FIS, so prižgali zeleno luč tudi tekmovalnim spremembam novoletne turneje v smučarskih tekih oziroma vsakoletne turneje Tour de Ski. Naslednjo sezono bodo tekmovanje gostile tri države.

Odbor za tek na smučeh se je sestal v četrtek, 7. maja, na spomladanskem srečanju mednarodne federacije v Portorožu.

Med glavnimi točkami razprave je bil koledar svetovnega pokala za sezono 2026/27, ki bo, če ga bo odobril svet oziroma predsedstvo FIS, vključeval pomembne spremembe tekmovanja Tour de Ski (TdS).

Gostovanje v treh državah

Zadnji dve leti sta si novoletno turnejo delili italijanski prizorišči Dobiacco in Val di Fiemme. Naslednjo sezono bodo tekmovanje prvič gostile tri države, vključno s Francijo. To je simboličen postanek, saj ideja za dogodek izvira iz kolesarske Dirke po Franciji.

Prve tri etape bo 1. januarja 2027 gostil Les Rousses, kjer je svetovni pokal prvič gostil štiri leta prej.

Turneja smučarskih tekačev se bo nato prvič po sezoni 2022/23 vrnila v Oberstdorf, z dvema etapama na tem nemškem smučišču. Dirka se bo končala s tremi etapami v Val di Fiemmeju s tradicionalnim zadnjim vzponom na Alpe Cermis.

"Ponovna razporeditev Toura de Ski v več držav je pomemben korak za dogodek. Vsako prizorišče turneji doda svoje vzdušje in identiteto, prva vključitev Francije pa je vznemirljiv razvoj dogodkov za športnike, organizatorje in navijače. V preteklosti smo videli, da je Les Rousses ustvaril odlično vzdušje na progi in zunaj nje, in to bo fantastičen začetek Toura de Ski 2026/27," je za spletno stran FIS dejal Michal Lamplot, direktor tekmovanj v teku na smučeh.

Čeprav Dobbiaco uradno ni del novoletne turneje, ostaja na koledarju s tremi tekmami, predvidenimi za konec januarja. Finale svetovnega pokala bo v Ulricehamnu na Švedskem, kjer so bile tekme svetovnega pokala nazadnje v sezoni 2020/21. To bo edina postaja svetovnega pokala na Švedskem, saj bo Falun gostil svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju.

Sezona svetovnega pokala se bo začela 27. novembra v Ruki na Finskem. Tekmovalci se bodo nato odpravili v Trondheim na Norveškem in Davos (Švica).

Kaj je novega glede pravil?

Odbor je pregledal številne spremembe pravil, pri čemer so dodali tudi novo kazen v primerih oviranja z jasnim vplivom na končni razplet na tekmah na daljše razdalje.

Namesto diskvalifikacije se lahko žirija tekmovanja zdaj odloči za milejšo kazen. Ta pa je, da bo tekmovalec, ki je namerno oviral tekmeca oziroma tekmece, uvrščen za prizadetim tekmovalcem. Obema bo dodeljen čas prizadetega tekmovalca. Če je prizadet več kot en tekač, bo sankcionirani tekmovalec uvrščen na zadnje mesto v skupini. Kazen za uvrstitev bo vedno spremljal pisni opomin (rumeni karton).

Druga sprememba za dirke na dolge razdalje je, da bodo lahko tekmovalci v boksih menjavali smuči, kolikokrat želijo ali pa sploh ne. Vsak tekmovalec bo lahko imel v boksih še vedno le en par smuči, vendar se lahko na tekmovanjih na dolge razdalje, kjer je dovoljena menjava smuči (denimo na 50 km), odloči, ali bo smučal skozi ali pa se bo vrnil na prejšnji par.

Zadnja večja sprememba za dirke svetovnega pokala se nanaša na največje število športnikov, ki jih lahko država prijavi. Vsaka država lahko zdaj za tekmovanja svetovnega pokala prijavi dvojno kvoto svoje države na spol. Vodilni v celinskem pokalu šteje kot dodatno mesto.

