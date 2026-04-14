Slovenska reprezentanca v teku na smučeh postopoma vstopa v novo sezono. S 1. majem 2026 vodenje panoge uradno prevzema Ivan Hudač, ki je v zadnjih tednih že aktivno sodeloval pri oblikovanju ekip in strokovne podpore za prihajajoče obdobje, so sporočili iz SZS. Članska reprezentanca bo trenirala pod vodstvom novega glavnega trenerja Luke Gostinčarja.

Strokovni svet je pripravil predlog sestave reprezentanc ter strokovnega kadra, ekipe pa bodo s trenažnim procesom začele že konec aprila. Dokončno potrditev bosta odbor in zbor opravila na prihajajoči seji.

In ekipe so Miha Šimenc, Vili Črv, Nejc Štern, Anja Mandeljc, Miha Ličef in Anže Gros. Ekipa združuje izkušene tekmovalce ter člane, ki vse bolj prevzemajo pomembne vloge v članski konkurenci. "Pred nami je obdobje, v katerem želimo postaviti jasne temelje za dolgoročni razvoj. Ekipa ima dobro kombinacijo izkušenj in mladosti, naš cilj pa je, da z usklajenim delom dvignemo raven treninga in konkurenčnosti. Pomembno bo, da ostanemo potrpežljivi, a hkrati ambiciozni," je ob začetku novega cikla poudaril glavni trener Luka Gostinčar.

Razvojna pot se nadaljuje v ekipah U21/U23 in U20, kjer trenerji skupaj z mladimi športniki skrbijo za sistematično pripravo prihodnje generacije slovenskih tekačev na smučeh.

Ekipo U21/U23 ekipo bo vodil Rok Grilc, v njej pa bodo Lovrenc Karničar, Bor Petrovič, Philip Yazbeck Lavrič Pregelj in Lucija Medja. V reprezentanci U20, ki jo vodi Anže Obreza, so Tine Šporn, Ažbe Tičar, Zala Zupan, Ula Kuhar, Mija Kastelec, Meta Mozetič, Jaka Berdajs in Tine Mesner.

Zgodnji začetek priprav, tesnejše sodelovanje med trenerji in vključevanje mladih v sistem predstavljajo pomemben korak v novo sezono. Slovenski tek na smučeh bo v prihodnje še naprej temeljil na lastnem znanju, ob tem pa gradil ekipo za naslednji dve olimpijski obdobji, pri čemer bo imel pomembno strokovno vlogo tudi Ivan Hudač.