Nova svetovna mladinska prvakinja v smučarskih skokih je v Lillehammerju postala Čehinja Anežka Indračkova, srebro je pripadlo branilki naslova Norvežanki Ingvild Synnoeve Midtskogen, do brona pa je skočila Finka Sofia Mattila. Tik pod zmagovalnim odrom na manjši napravi (HS98) je končala Maja Kovačič, ki je že po prvi seriji zasedala četrto mesto, Taja Terbovšek je bila deseta, Izadora Kopač 13., Ajda Košnjek pa 21.

Medtem ko se bo svetovni pokal v smučarskih skokih od četrtka nadaljeval v Lahtiju, kjer lahko Nika in Domen Prevc tudi v teoriji potrdita kristalni globus za skupno zmago v seštevku sezone, se mladi skakalni upi mudijo na svetovnem mladinskem prvenstvu v Lillehammerju.

Maja Kovačič je tekmo mladinskega svetovnega prvenstva na manjši napravi končala na nehvaležnem četrtem mestu. Foto: Reuters

Kot prve so se za odličja borile smučarske skakalke. Naslova mladinske svetovne prvakinje se veseli Čehinja Anežka Indračkova, ki je po skoku 95 metrov vodila že po prvi seriji, zmago pa potrdila z 98 metri v finalu, ki so ga zaradi vetra prestavili za več kot eno uro. Do srebra je v svoji domovini skočila branilka naslova Ingvild Synnoeve Midtskogen, ki je zadržala drugo mesto iz prve serije in za zmagovalko zaostala 2,3 točke. Bron si je z odličnim finalnim skokom priborila Finka Sofia Mattila, sicer osma po polovici tekme.

Anežka Indračkova se veseli naslova mladinske svetovne prvakinje. Foto: Guliverimage

Ne nehvaležnem četrtem mestu je končala najboljša slovenska predstavnica Maja Kovačič, ki v tej sezoni sicer redno nastopa v svetovnem pokalu, dobila pa je tudi priložnost za olimpijski debi. Kovačič (91 in 91,5 metra) je bila že po prvi seriji četrta, na koncu je za bronom zaostala 5,2 točke. Tretja iz prve serije Francozinja Capucine Mesnil je v finalu nazadovala na sedmo mesto.

V finalu so nastopile tudi preostale tri Slovenke. Po prvi seriji je kazalo na višjo uvrstitev Izadore Kopač, ki je zasedala peto mesto, v finalu pa zdrsnila na 13., je pa v finalu močno napredovala Taja Terbovšek in z 18. mesta skočila na deseto. Ajda Košnjek je v finalu s 27. napredovala na 21. mesto.

Stane Baloh po posamični tekmi:

V četrtek bo tu še moška posamična tekma, v petek ženska ekipna tekma, v soboto moška ekipna tekma, v nedeljo pa še tekma mešanih ekip.

Mladinsko svetovno prvenstvo, Lillehammer, posamična tekma (HS98):

Preberite še: