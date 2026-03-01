Nedelja, 1. 3. 2026, 17.35
1 ura, 5 minut
Smučarski tek, Falun, skiatlon
Klaebo tudi v skiatlonu najboljši, pri ženskah slavila Weng
Norvežan Johannes Hoesflot Klaebo in njegova rojakinja Heidi Weng sta zmagovalca preizkušnje v skiatlonu na 20 km v švedskem Falunu. Za Klaeba je bila to 11. zmaga v sezoni, medtem ko je njegova rojakinja prvič to zimo prva prečkala ciljno črto.
Devetindvajsetletni Klaebo, junak letošnjih olimpijskih iger, kjer je osvojil šest zlatih kolajn, je po preverjenem receptu slavil na razdalji. Vseskozi je držal ritem svojih rojakov v obeh tehnikah, ob koncu pa v sprintu prepričljivo slavil.
Ciljno črto je prečkal 0,7 sekunde pred rojakom Haraldom Oestbergom Amundsenom, še desetinko sekunde več je zaostal Martin Loewstroem Nyenget.
Klaebo, ki je na vmesnih sprintih osvojil še dodatnih 27 točk za svetovni pokal, ima v seštevku po novem 512 točk naskoka pred rojakom Amundsenom.
Edini slovenski predstavnik Miha Ličef je zasedel 67. mesto in med 71 tekmovalci na startu ostal brez točk. Za Klaebom je zaostal pet minut in 39 sekund.
Še bolj tesno žensko preizkušnjo na 20 km je dobila Weng in zabeležila prvo zmago v sezoni. Pred tem je bila po dvakrat druga in dvakrat tretja.
Za vsega 0,1 sekunde je 34-letna Norvežanka v fotofinišu ugnala vodilno v seštevku Američanko Jessie Diggins. Tretja je bila Švedinja Frida Karlsson z 0,9 sekunde zaostanka. Slovenk ni bilo na startu.
Naslednja postaja svetovnega pokala bo v Lahtiju prihodnji konec tedna. Na vrsti bosta sprint v prosti tehniki in tekma na 10 km z intervalnim startom v klasičnem koraku.
Izidi, skiatlon (10 + 10 km):
* moški:
1. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 48:41,8
2. Harald Oestberg Amundsen (Nor) + 0,7
3. Martin Lowestroem Nyenget (Nor) 0,8
4. Saveli Korostelev (Rus) 4,0
5. Andreas Ree (Nor) 5,2
6. Arsi Ruuskanen (Fin) 5,6
...
67. Miha Ličef (Slo) 5:38,7
...
- vrstni red v svetovnem pokalu (21/28):
1. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 1781 točk
2. Harald Oestberg Amundsen (Nor) 1269
3. Mattis Stenshagen (Nor) 1008
4. Federico Pellegrino (Ita) 998
5. Lars Heggen (Nor) 968
6. Edvin Anger (Šve) 828
. Gus Schumacher (ZDA) 828
...
105. Miha Šimenc (Slo) 63
114. Nejc Štern (Slo) 54
131. Vili Črv (Slo) 34
160. Miha Ličef Slo) 13
* ženske:
1. Heidi Weng (Nor) 54:42,8
2. Jessie Diggins (ZDA) + 0,1
3. Frida Karlsson (Šve) 0,9
4. Linn Svahn (Šve) 11,3
5. Darja Neprjajeva (Rus) 15,3
6. Kristin Fosnaes (Nor) 38,1
...
- vrstni red v svetovnem pokalu (21/28):
1. Jessie Diggins (ZDA) 1744 točk
2. Moa Ilar (Šve) 1482
3. Maja Dahlqvist Šve) 1233
4. Heidi Weng (Nor) 898
5. Karoline Simpson-Larsen (Nor) 849
6. Jasmi Joensuu (Fin) 823
...
71. Anja Mandeljc (Slo) 128
...