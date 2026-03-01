Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Nedelja,
1. 3. 2026,
17.35

Osveženo pred

1 ura, 5 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Miha Ličef Heidi Weng Johannes Hoesflot Klaebo skiatlon Falun smučarski tek

Nedelja, 1. 3. 2026, 17.35

1 ura, 5 minut

Smučarski tek, Falun, skiatlon

Klaebo tudi v skiatlonu najboljši, pri ženskah slavila Weng

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Johannes Hoesflot Klaebo | Johannes Hoesflot Klaebo zbira zmage kot po tekočem traku. | Foto Guliverimage

Johannes Hoesflot Klaebo zbira zmage kot po tekočem traku.

Foto: Guliverimage

Norvežan Johannes Hoesflot Klaebo in njegova rojakinja Heidi Weng sta zmagovalca preizkušnje v skiatlonu na 20 km v švedskem Falunu. Za Klaeba je bila to 11. zmaga v sezoni, medtem ko je njegova rojakinja prvič to zimo prva prečkala ciljno črto.

Johannes Hoesflot Klaebo
Sportal Klaebo tudi po igrah nadaljuje v zmagovitem ritmu

Devetindvajsetletni Klaebo, junak letošnjih olimpijskih iger, kjer je osvojil šest zlatih kolajn, je po preverjenem receptu slavil na razdalji. Vseskozi je držal ritem svojih rojakov v obeh tehnikah, ob koncu pa v sprintu prepričljivo slavil.

Ciljno črto je prečkal 0,7 sekunde pred rojakom Haraldom Oestbergom Amundsenom, še desetinko sekunde več je zaostal Martin Loewstroem Nyenget.

Klaebo, ki je na vmesnih sprintih osvojil še dodatnih 27 točk za svetovni pokal, ima v seštevku po novem 512 točk naskoka pred rojakom Amundsenom.

Edini slovenski predstavnik Miha Ličef je zasedel 67. mesto in med 71 tekmovalci na startu ostal brez točk. Za Klaebom je zaostal pet minut in 39 sekund.

Še bolj tesno žensko preizkušnjo na 20 km je dobila Weng in zabeležila prvo zmago v sezoni. Pred tem je bila po dvakrat druga in dvakrat tretja.

Za vsega 0,1 sekunde je 34-letna Norvežanka v fotofinišu ugnala vodilno v seštevku Američanko Jessie Diggins. Tretja je bila Švedinja Frida Karlsson z 0,9 sekunde zaostanka. Slovenk ni bilo na startu.

Naslednja postaja svetovnega pokala bo v Lahtiju prihodnji konec tedna. Na vrsti bosta sprint v prosti tehniki in tekma na 10 km z intervalnim startom v klasičnem koraku.

Izidi, skiatlon (10 + 10 km):

* moški:
1. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor)  48:41,8
2. Harald Oestberg Amundsen (Nor)    + 0,7
3. Martin Lowestroem Nyenget (Nor)     0,8
4. Saveli Korostelev (Rus)             4,0
5. Andreas Ree (Nor)                   5,2
6. Arsi Ruuskanen (Fin)                5,6
...
67. Miha Ličef (Slo)                 5:38,7
...

- vrstni red v svetovnem pokalu (21/28):
1. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor)     1781 točk
2. Harald Oestberg Amundsen (Nor)     1269
3. Mattis Stenshagen (Nor)            1008
4. Federico Pellegrino (Ita)           998
5. Lars Heggen (Nor)                   968
6. Edvin Anger (Šve)                   828
 . Gus Schumacher (ZDA)                828
...
105. Miha Šimenc (Slo)                    63
114. Nejc Štern (Slo)                     54
131. Vili Črv (Slo)                       34
160. Miha Ličef Slo)                      13

* ženske:
1. Heidi Weng (Nor)                54:42,8
2. Jessie Diggins (ZDA)              + 0,1
3. Frida Karlsson (Šve)                0,9
4. Linn Svahn (Šve)                   11,3
5. Darja Neprjajeva (Rus)             15,3
6. Kristin Fosnaes (Nor)              38,1
...

- vrstni red v svetovnem pokalu (21/28):
1. Jessie Diggins (ZDA)               1744 točk
2. Moa Ilar (Šve)                     1482
3. Maja Dahlqvist Šve)                1233
4. Heidi Weng (Nor)                    898
5. Karoline Simpson-Larsen (Nor)       849
6. Jasmi Joensuu (Fin)                 823
...
71. Anja Mandeljc (Slo)                 128
...

Johannes Hosflot Klaebo
Sportal Povprečen fant, ki mu je uspelo nekaj neverjetnega
 
Miha Ličef Heidi Weng Johannes Hoesflot Klaebo skiatlon Falun smučarski tek
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.