STA

Atletika

Khaleb McRae z neuradnim dvoranskim rekordom na 400 m

STA

Khaleb McRae

Foto: Guliverimage

Ameriški sprinter Khaleb McRae je na mitingu v Fayettevillu v ameriški zvezni državi Severna Karolina na 400 m odtekel nov svetovni rekord s časom 44,52 sekunde. Če ga bo priznala tudi Svetovna atletika, bo ta za pet stotink boljši od aktualnega rekorda Kerrona Clementa.

McRae je odmevni rezultat dosegel v petkovem polfinalu teka na 400 m na mitingu Tyson Invitational, ki je del srebrne dvoranske serije Svetovne atletike. V drugem polfinalu je s časom 45,56 sekunde zmagal svetovni prvak v tej disciplini Jareem Richards.

Aktualni dvoranski rekord na tej razdalji je leta 2005 v isti dvorani postavil Clement. Od takrat sta sicer dva tekača izboljšala čas 44,57 sekunde, a je Svetovna atletika ratifikacijo rekorda v obeh primerih zavrnila.

MCrae je imel pred tem osebni dvoranski rekord 45,02 sekunde, na stadionih pa je na 400 metrov tekel najhitreje lani, ko je postavil čas 43,91 sekunde in dosegel polfinale na svetovnem prvenstvu v Tokiu.

