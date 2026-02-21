Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Sobota,
21. 2. 2026,
16.56

Osveženo pred

1 ura, 1 minuta

rekord atletika Anej Čurin Prapotnik

Sobota, 21. 2. 2026, 16.56

1 ura, 1 minuta

Dvoransko atletsko prvenstvo Balkana, Beograd

Anej Čurin Prapotnik v Beogradu popravil 22 let star slovenski rekord na 60 m

STA

dvoransko EP Anej Čurin Prapotnik | Anej Čurin Prapotnik je popravil 22 let star rekord Matica Osovnikarja. | Foto Reuters

Anej Čurin Prapotnik je popravil 22 let star rekord Matica Osovnikarja.

Foto: Reuters

Anej Čurin Prapotnik je na dvoranskem atletskem prvenstvu Balkana v Beogradu v teku na 60 m s časom 6,57 sekunde zasedel drugo mesto in popravil skoraj 22 let star slovenski rekord. Obenem je izpolnil normo (6,59) za svetovno prvenstvo v dvorani na Poljskem. Prejšnji državni rekord 6,58 je Matic Osovnikar tekel 5. marca 2004 v Budimpešti.

Pred Čurinom Prapotnikom je bil le Bolgar Hristo Ilijev s 6,53, za njim je bil tretji Turek Ertan Özkan (6,61).
rekord atletika Anej Čurin Prapotnik
