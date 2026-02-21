Sobota, 21. 2. 2026, 16.56
Dvoransko atletsko prvenstvo Balkana, Beograd
Anej Čurin Prapotnik v Beogradu popravil 22 let star slovenski rekord na 60 m
Anej Čurin Prapotnik je na dvoranskem atletskem prvenstvu Balkana v Beogradu v teku na 60 m s časom 6,57 sekunde zasedel drugo mesto in popravil skoraj 22 let star slovenski rekord. Obenem je izpolnil normo (6,59) za svetovno prvenstvo v dvorani na Poljskem. Prejšnji državni rekord 6,58 je Matic Osovnikar tekel 5. marca 2004 v Budimpešti.