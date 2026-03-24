Svetovni rekord Nemca Jürgena Schulta v metu diska (74,08 metra) je zdržal skoraj 40 let, zdaj pa so metalci odkrili čudežni stadion med polji pšenice v ameriški zvezni državi Oklahoma, kjer so lani postavljali nove mejnike. Schultovo znamko sta v Ramoni presegla tako Avstralec Matthew Denny (74,78 metra) kot Litovec Mykolas Alekna, lastnik novega svetovnega rekord, ki zdaj znaša osupljivih 75 metrov in 56 centimetrov. Letos se je v metalsko meko Ramono podal tudi slovenski rekorder Kristjan Čeh, ki sicer ni navdušen nad novim trendom v metih. "To je kontroverzna tekma in menim, da je malo pokvarila ugled meta diska," pravi ptujski orjak.

"Ja, letos sem se odločil, da grem, saj je tekma regularna in rekordi veljajo. Če mi uspe vreči svetovni rekord, bo ta torej štel," je pred sobotnim odhodom v Združene države Amerike povedal Kristjan Čeh, nekdanji svetovni prvak in slovenski rekorder v metu diska, čigar osebni rekord, ki ga je postavil lani v Slovenski Bistrici, znaša 72,36 metra.

27-letni Ptujčan bo tekmovalno sezono 2026 odprl na posebnem mitingu sredi neskončnih polj pšenice na severu ameriške zvezne države Oklahoma. Mestece Ramona, v bližini katerega je ta čudežni metalski štadion Millican Field, ima le dobrih 500 prebivalcev, najti pa ga ja mogoče severno od Tulse, drugega največjega mesta v Oklahomi.

"Takšnega vetra niti v živo še nisem videl, kaj šele, da bi v njem metal"

Čeh sezono začenja slab mesec dni kasneje kot lani. "Se mi pa zdi, da sem na boljšem, da sem dobro treniral," pravi. "Začel sem tam, kjer sem lani zaključil, in sem kar v dobrem položaju," še dodaja svetovni prvak iz leta 2024. Za začetek sezone, v kateri bo njegov osrednji cilj obramba naslova evropskega prvaka avgusta v Birminghamu, si je zadal napad na svetovni rekord.

Lastnik svetovnega rekorda je od lani 22-letni Litovec Mykolas Alekna. Foto: Reuters

V Ramoni, kjer sta lani zablestela Matthew Denny in predvsem nov svetovni rekorder Mykolas Alekna, bo poskušal 75,56 metra preseči na treh tekmah, 5., 9. in 11. aprila. Odpotoval je v soboto, za pripravo na podvig si je torej vzel skoraj tri tedne časa. "Želim se pripraviti na razmere. Takšnega vetra niti v živo še nisem videl, kaj šele, da bi v njem metal. Zagotovo se moram navaditi. Treniral bom na istem stadionu, na katerem bo tekma. Če bom treniral v istih razmerah, bo tudi tekma pokazala pravo stanje. Priložnosti pa imam veliko, tri tekme, skupaj 18 metov in upam, da bo vsaj en disk odletel do rekorda."

Užitek podoben, kot ga imajo smučarji skakalci na letalnicah

Millican Field je povsem odprt stadion na ravnici, tamkajšnji klub Seal Throwing Club LLC dodobra izkorišča naravne danosti okolja in tudi dejstvo, da krovna svetovna atletska zveza za razliko od tekov in skokov pri metih nima pravila o premočnem vetru. Če denimo šprinterjem veter ali skakalcem v daljino veter v hrbet piha premočno (več kot dva metra na sekundo), Svetovna atletika morebitnih rekordov ne prizna. Pri metih omejitev ni. Millican Field ima celo tri metališča, tri kroge, razporejene tako, da je vselej mogoče kar najbolje izkoristiti pomoč vetra.

Čudežni stadion Millican Field:

Čeh, ki so si ga prireditelji mitinga v Ramono želeli zvabiti že lani, je bil do tovrstne prakse kritičen. "To je kontroverzna tekma in menim, da je malo pokvarila ugled meta diska, saj takšnih daljav, kot se mečejo v Ramoni, ne moremo pričakovati na zaprtih stadionih brez vetra. To malo pokvari videz, po drugi strani pa tam res lahko vidim, kam lahko poleti disk in kje so res tiste skrajne meje," pravi 206 centimetrov visoki šampion. "Zagotovo je tudi neki užitek v teh ekstremnih metih, podobno kot jih imajo smučarji skakalci na letalnicah. Tako kot oni, tudi mi potrebujemo vzgonski veter, da disk resnično poleti daleč."

Potencialen met okoli 76 metrov je drugje neponovljiv

Svetovni rekord je eden od njegovih kariernih ciljev, in če lov na daljave poteka v ameriškem zakotju, tam tudi sam ne sme manjkati. Zagotovo pa ta kontroverzna tekma ne more naznaniti poteka sezone, opozarja. "Ne, rezultatov, ki se dosegajo v Ramoni, ne morem pričakovati nikjer drugje. Potencialen rekorden met okoli 76 metrov je seveda neponovljiv v Evropi. Normalna sezona pa se zame nadaljuje 16. maja z diamantno ligo v Šanghaju in nato naprej, z vrhuncem na evropskem prvenstvu v Birminghamu, kjer branim naslov."

Kakorkoli že, s pomočjo vetra ali brez, svetovnega rekorda ne more vreči nekdo, ki ni v vrhunski formi. Razmere v Ramoni bo poskušal izkoristiti tudi s prilagajanjem kota izmeta orodja, zadovoljen pa je s temelji, ki jih je čez zimo gradil na Ptuju, v Estoniji in na Tenerifu. "Pripravljenost mora biti visoka tudi za rekord. Moja še ni na najvišji ravno, je pa že nekako na dovolj visoki. Za zdaj sem zadovoljen z vsem, moja tehnika je stabilna, hitrost in eksplozivnost sta tam, kjer morata biti, prav tako tudi moč."

V Oklahomi pa bo imel tudi lepo priložnost, da vidi, kako dobro je pripravljen glede na konkurente. V Ramono namreč prihajajo Alekna, Denny, pa tudi olimpijski prvak iz Pariza, Jamajčan Roje Stona. "Da, na tekmo 11. aprila najbrž pridejo domala vsi, vem pa, da tam ne bo Daniela Stahla. O tem sva se pogovarjala na Tenerifu, kjer sva skupaj trenirala. Rekel mi je, da bo prišel, ko bo malo starejši," je v smehu še povedal slovenski as.

Preberite še: