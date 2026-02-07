Rok Markelj zmagal v Padovi in zgrešil državni rekord za 28 stotink

Rok Markelj je zmagal na dvoranskem atletskem mitingu v Padovi in bil s časom 3:43,50 minute povsem blizu državnega rekorda na 1500 m. Zgrešil ga je na 0,28 sekunde. Rekord je leta 2014 na Poljskem postavil Mitja Krevs, ko je tekel 3:43,22.

Na sedmem in osmem mestu sta končala še dva slovenska predstavnika, Jan Vukovič (3:49,68) in Anže Svit Požgaj (3:49,82).

"Na tekmi smo imeli narekovalca ritma, za katerim sem tekel 1000 m v času okrog 2:30,00. V zadnjih 500 m sem še pospešil, kar je bilo dovolj za zmago na tekmi, a si želim čas še izboljšati. Dobro sta nastopila tudi oba moja partnerja na treningih Vukovič in Požgaj," je sporočil Rok Markelj.