Avtor:
STA

Sobota,
7. 2. 2026,
23.01

21 minut

Jan Vukovič Anže Svit Požgaj atletika Rok Markelj

Dvoranski atletski miting v Padovi

Rok Markelj zmagal v Padovi in zgrešil državni rekord za 28 stotink

STA

Rok Markelj je za državnim rekordom zaostal le 28 stotink sekunde.

Rok Markelj je za državnim rekordom zaostal le 28 stotink sekunde.

Foto: www.alesfevzer.com

Rok Markelj je zmagal na dvoranskem atletskem mitingu v Padovi in bil s časom 3:43,50 minute povsem blizu državnega rekorda na 1500 m. Zgrešil ga je na 0,28 sekunde. Rekord je leta 2014 na Poljskem postavil Mitja Krevs, ko je tekel 3:43,22.

Zala Istenič
Sportal Izjemen dosežek Zale Istenič, hitrejša je bila le legendarna Merlene Ottey

Na sedmem in osmem mestu sta končala še dva slovenska predstavnika, Jan Vukovič (3:49,68) in Anže Svit Požgaj (3:49,82).

"Na tekmi smo imeli narekovalca ritma, za katerim sem tekel 1000 m v času okrog 2:30,00. V zadnjih 500 m sem še pospešil, kar je bilo dovolj za zmago na tekmi, a si želim čas še izboljšati. Dobro sta nastopila tudi oba moja partnerja na treningih Vukovič in Požgaj," je sporočil Rok Markelj.

Jan Vukovič Anže Svit Požgaj atletika Rok Markelj
