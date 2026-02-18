Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sreda,
18. 2. 2026,
22.07

Osveženo pred

1 ura, 8 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Rok Markelj atletski miting

Sreda, 18. 2. 2026, 22.07

1 ura, 8 minut

Zagreb, atletski miting

Markelj izboljšal slovenski dvoranski rekord v Zagrebu

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Rok Markelj | Foto www.alesfevzer.com

Foto: www.alesfevzer.com

Rok Markelj (Triglav Kranj) je izboljšal slovenski dvoranski rekord na atletskem mitingu v Zagrebu. S časom 2:19,71 je bil na 1000 m drugi na mitingu, zmagal je s hrvaškim rekordom Nino Jambrešić (2:19,27). Tretji je bil Anže Svit Požgaj (Slovan Ljubljana) z 2:23,59.

"Na tekmi sem naredil veliko taktično napako, ker sem Jambrešiću pred seboj pustil preveč prednosti, na neki točki je bil že 10 m pred mano. V zaključku sem njegovo prednost skoraj izničil, a sem porabil več energije, kot če bi od začetka tekel z njim. Sem pa vseeno vesel dobrega časa in občutka med tekmo. Veselim se balkanskega prvenstva ta vikend v Beogradu, kjer bom tekel na 1500 m," je sporočil Rok Markelj.

Karolina Zbičajnik (Poljane, Maribor) je z 38,31 zmagala na 300 m, tretja je bila njena klubska kolegica Ajda Kaučič z 39,30. Monika Podlogar (Olimpija Ljubljana) je zmagala v skoku v višino z osebnim rekordom 1,78 m.

Na 200 m so bile na prvih treh mestih slovenske atletinje. Slavila je Pika Bikar Kern (Žak Ljubljana) s 24,12 pred Karolino Zbičajnik, ki je tekla 24,30, in Ajdo Kaučič s 24,68. Na tej razdalji je bil tretji Matevž Šuštaršič (Krka Novo Mesto) z 22,21.

Na 600 m sta bili na prvih dveh mestih Gaja Kovačec (Štajerska Maribor, 1:30,38) in Petja Klojčnik (Slovan, 1:30,61). V skoku s palico je zmagala Vita Benedičič (Gorica, Nova Gorica) s 4,20 m.

Za Hrvatom Davidom Došenom (6,82) so bili na 60 m v finalu trije Slovenci, od drugega do četrtega mesta so se zvrstili Šuštaršič (6,96), Jaka Svenšek (Poljane Maribor, 6,97) in Žiga Benko (Kladivar Celje, 7,01).

Slovenska reprezentantka Joni Tomičić Prezelj (Dinamo-Zrinjevac) je bila s 7,51 druga v kvalifikacijah na 60 m, tretja pa Lina Hribar (Žak Ljubljana) s 7,56, nato pa v finalu nista nastopili.

Preberite še:

Klara Lukan
Sportal Nov izjemen uspeh slovenske atletinje
Rok Markelj atletski miting
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.