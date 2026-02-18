Markelj izboljšal slovenski dvoranski rekord v Zagrebu

Rok Markelj (Triglav Kranj) je izboljšal slovenski dvoranski rekord na atletskem mitingu v Zagrebu. S časom 2:19,71 je bil na 1000 m drugi na mitingu, zmagal je s hrvaškim rekordom Nino Jambrešić (2:19,27). Tretji je bil Anže Svit Požgaj (Slovan Ljubljana) z 2:23,59.

"Na tekmi sem naredil veliko taktično napako, ker sem Jambrešiću pred seboj pustil preveč prednosti, na neki točki je bil že 10 m pred mano. V zaključku sem njegovo prednost skoraj izničil, a sem porabil več energije, kot če bi od začetka tekel z njim. Sem pa vseeno vesel dobrega časa in občutka med tekmo. Veselim se balkanskega prvenstva ta vikend v Beogradu, kjer bom tekel na 1500 m," je sporočil Rok Markelj.

Karolina Zbičajnik (Poljane, Maribor) je z 38,31 zmagala na 300 m, tretja je bila njena klubska kolegica Ajda Kaučič z 39,30. Monika Podlogar (Olimpija Ljubljana) je zmagala v skoku v višino z osebnim rekordom 1,78 m.

Na 200 m so bile na prvih treh mestih slovenske atletinje. Slavila je Pika Bikar Kern (Žak Ljubljana) s 24,12 pred Karolino Zbičajnik, ki je tekla 24,30, in Ajdo Kaučič s 24,68. Na tej razdalji je bil tretji Matevž Šuštaršič (Krka Novo Mesto) z 22,21.

Na 600 m sta bili na prvih dveh mestih Gaja Kovačec (Štajerska Maribor, 1:30,38) in Petja Klojčnik (Slovan, 1:30,61). V skoku s palico je zmagala Vita Benedičič (Gorica, Nova Gorica) s 4,20 m.

Za Hrvatom Davidom Došenom (6,82) so bili na 60 m v finalu trije Slovenci, od drugega do četrtega mesta so se zvrstili Šuštaršič (6,96), Jaka Svenšek (Poljane Maribor, 6,97) in Žiga Benko (Kladivar Celje, 7,01).

Slovenska reprezentantka Joni Tomičić Prezelj (Dinamo-Zrinjevac) je bila s 7,51 druga v kvalifikacijah na 60 m, tretja pa Lina Hribar (Žak Ljubljana) s 7,56, nato pa v finalu nista nastopili.

