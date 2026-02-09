Napadalca na ribniškega župana obsojena na zaporno kazen

Na ljubljanskem okrožnem sodišču sta bila dopoldne zaradi napada na ribniškega župana Sama Pogorelca in policistko na gasilski veselici v Ribnici obsojena pripadnika romske skupnosti Arsen in Leonardo Novak. Prvi je bil obsojen na leto in sedem mesecev, drugi na leto in tri mesece zapora, poročajo mediji.

Tožilstvo je obema očitalo, da sta skupaj z mladoletnikom, za katerega je sojenje potekalo ločeno in je bil decembra na prvi stopnji obsojen na delo v splošno korist, junija lani na gasilski veselici napadla ribniškega župana in policistko, ki takrat ni bila na službeni dolžnosti.

Oba spoznana za kriva

Za Arsena Novaka je tožilstvo zahtevalo leto in pol zapora zaradi nasilništva in osem mesecev za povzročitev lahke telesne poškodbe. Za Leonarda Novaka pa je zaradi nasilništva zahtevalo kazen enega leta in šest mesecev zapora. Obramba je po drugi strani sodišču predlagala, da izreče oprostilno sodbo.

Sodni senat je danes oba spoznal za kriva in Arsenu Novaku izrekel kazen leto in sedem mesecev zapora, Leonardu Novaku pa leto in tri mesece zapora. Sodba še ni pravnomočna, saj se je nanjo mogoče še pritožiti.

Trojica naj bi sicer isto jutro ob vračanju domov z veselice pretepla še 18-letnika. V tem primeru tožilstvo obtožnice še ni vložilo, saj potekajo še posamezna preiskovalna dejanja.