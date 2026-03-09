Planince je presenetila novica, da Planinsko društvo Tržič znova išče novega oskrbnika priljubljenega doma na Kofcah, pa je zdajšnji Peter Weixler delo prevzel komaj prvega januarja. Koča ob koncih tedna tudi v času iskanja nove ekipe ostaja odprta.

Dom na Kofcah leži na planini pod grebenom Košute. Foto: Matej Podgoršek Ena najbolj obiskanih planinskih koč v Sloveniji, dom na Kofcah, je s prvim januarjem po več kot 25 letih dobila novega oskrbnika. Družino Vogelnik, ki je kočo popularizirala predvsem s štruklji, je nasledil neustavljivi planinec in znani vloger Peter Weixler. Čeprav z malo gostinskimi izkušnjami se je poln vneme skupaj s prijatelji in družino lotil izziva. In to ravno v času, ko je delo v visokogorski koči najtežje, torej pozimi, ko je oskrbovanje zahtevnejše, obisk planincev pa odvisen od vremena. Čeprav so bili s planinskim društvom Tržič, ki je lastnik koče, dogovorjeni za petmesečno sodelovanje, pa je zdaj presenetil poziv društva, da že iščejo novega oskrbnika.

"Oskrbnik ni le nekdo v postojanki, ki postreže, oskrbnik naredi postojanko prijetno tako, da se vanjo veselimo priti in da se tam počutimo dobro. Beseda oskrbnik ima v korenu besede skrb, ki lepo odraža poslanstvo človeka, ki iz koče naredi – dom," so v razpisu zapisali v PD Tržič. Prijave sprejemajo do 26. marca oziroma do izbire ustreznega kandidata. Pričakujejo predstavitev ponudnika s poudarkom na izkušnjah na področju dela v planinskih postojankah ali v podobni gostinski dejavnosti ter njegovo vizijo pri delu na Kofcah.

Razpisni pogoji PD Tržič za oskrbnika doma na Kofcah:



- poznavanje dela z davčno blagajno,

- poznavanje okoliških poti in gora,

- kakovostna priprava raznovrstnih jedi,

- poznavanje sistema HACCP,

- osebna urejenost, veder značaj, prijazen odnos do obiskovalcev in poštenost,

- zaželeno osnovno znanje tujih jezikov (nemščina, angleščina, hrvaščina).



Začetek dela takoj oziroma po dogovoru, pogodba se sklene do 31. 5. 2027 z možnostjo podaljšanja za minimalno eno leto.

Izpolnjevanje pogojev, ki jih določajo Zakon o gostinstvu in pravila Planinske zveze Slovenije, ki urejajo upravljanje in poslovanje planinskih koč. Zaželene so tovrstne delovne izkušnje.

"Delo v kočah je posebno doživetje"

Foto: Matej Podgoršek "Delo v kočah je posebno doživetje. S hribi moraš živeti. Delo v kočah je svojevrstno delo. Želimo si, da bomo našli nekoga, ki bi to delal dolgoročno. Da bi našli ekipo ali par ali družino," nam je povedal predsednik Planinskega društva Tržič Uroš Ahačič. Novega oskrbnika bi radi našli vsaj do aprila, da se bo lahko pravočasno vpeljal v delo do poletnega vrhunca planinske sezone. Dotlej pa Peter Weixler ostaja oskrbnik, predvidoma še tri ali štiri konce tedna. Koča je v zimskem času namreč odprta ob sobotah in nedeljah.