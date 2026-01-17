Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sobota,
17. 1. 2026,
21.45

Osveženo pred

24 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
atletika Zala Istenič Jernej Gumilar

Sobota, 17. 1. 2026, 21.45

24 minut

Mednarodni miting v Novem mestu

Gumilar in Istenič najhitrejša v edini pokriti krožni dvorani

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Jernej Gumilar | Jernej Gumilar | Foto Aleš Fevžer

Jernej Gumilar

Foto: Aleš Fevžer

Z mednarodnim atletskim mitingom v Novem mestu so se tekmovanja nove sezone začela tudi v edini pokriti krožni dvorani v Sloveniji. V Češči vasi sta bila prvi dan najhitrejša Jernej Gumilar in Zala Istenič (oba ŽAK).

Jernej Gumilar je v teku na 60 metrov slavil z osebnim rekordom 6,76, Zala Istenič pa je še enkrat tekla izjemno in s časom 7,25 izenačila svoj dosežek iz Maribora pred tednom dni. Osebna rekorda sta postavili tudi Nika Jenko (Velenje) na drugem mestu (7,48) in Klara Janža na tretjem (7,65).

Lovro Mesec Košir (ŽAK) je s časom 47,52 slavil v teku na 400 metrov, kjer se je moral precej potruditi za zmago, saj je njegov klubski kolega Maj Janža s časom 47,57 za njim zaostal zgolj pet stotink sekunde.

V ženski konkurenci je na tej razdalji slavila Maša Medjimurec (Kronos), ki je s časom 54,04 krepko popravila državni rekord za starejše mladinke. Pod mejo 55 sekund sta se spustili še Ema Vehovar (ŽAK) z osebnim rekordom 54,67 in Ajda Kaučič (Poljane), ki je tekla 54,98.

Oskar Petak (Poljane) je z osebnim rekordom 3:58,25 slavil v teku na 1500 metrov, na isti razdalji je bila med dekleti prav tako z osebnim rekordom 4:32,42 najhitrejša Lea Haler (ŽAK).

Dino Subašić (Velenje) je zmagal v skoku v daljino (7,25 m), Lovro Zorc (Olimpija) pa v skoku v višino (1,93 m). Pri dekletih je v skoku v daljino zmagala Nika Jordan Cujnik (Dolenjske Toplice, 5,88 m), v skoku s palico pa Vita Benedetič (Gorica, 3,70 m).

atletika Zala Istenič Jernej Gumilar
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.