Gumilar in Istenič najhitrejša v edini pokriti krožni dvorani

Z mednarodnim atletskim mitingom v Novem mestu so se tekmovanja nove sezone začela tudi v edini pokriti krožni dvorani v Sloveniji. V Češči vasi sta bila prvi dan najhitrejša Jernej Gumilar in Zala Istenič (oba ŽAK).

Jernej Gumilar je v teku na 60 metrov slavil z osebnim rekordom 6,76, Zala Istenič pa je še enkrat tekla izjemno in s časom 7,25 izenačila svoj dosežek iz Maribora pred tednom dni. Osebna rekorda sta postavili tudi Nika Jenko (Velenje) na drugem mestu (7,48) in Klara Janža na tretjem (7,65).

Lovro Mesec Košir (ŽAK) je s časom 47,52 slavil v teku na 400 metrov, kjer se je moral precej potruditi za zmago, saj je njegov klubski kolega Maj Janža s časom 47,57 za njim zaostal zgolj pet stotink sekunde.

V ženski konkurenci je na tej razdalji slavila Maša Medjimurec (Kronos), ki je s časom 54,04 krepko popravila državni rekord za starejše mladinke. Pod mejo 55 sekund sta se spustili še Ema Vehovar (ŽAK) z osebnim rekordom 54,67 in Ajda Kaučič (Poljane), ki je tekla 54,98.

Oskar Petak (Poljane) je z osebnim rekordom 3:58,25 slavil v teku na 1500 metrov, na isti razdalji je bila med dekleti prav tako z osebnim rekordom 4:32,42 najhitrejša Lea Haler (ŽAK).

Dino Subašić (Velenje) je zmagal v skoku v daljino (7,25 m), Lovro Zorc (Olimpija) pa v skoku v višino (1,93 m). Pri dekletih je v skoku v daljino zmagala Nika Jordan Cujnik (Dolenjske Toplice, 5,88 m), v skoku s palico pa Vita Benedetič (Gorica, 3,70 m).