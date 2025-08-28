Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek in predstavniki avtoprevoznikov so na današnjem sestanku razpravljali o možnih rešitvah za zastoje na primorski avtocesti. Med predlogi je ureditev dvosmernega prometa po smernem vozišču vipavske hitre ceste v smeri Razdrtega. Prihodnji teden bodo začeli tovorna vozila tudi že prej izločati iz prometa.

Kot je v izjavi za medije povedala ministrica Alenka Bratušek, so se deležniki strinjali z ugotovitvijo, da je za zastoje na Fernetičih kriva italijanska stran. "Povedali smo, da smo večkrat apelirali, pisali in prosili italijansko stran, da stvari uredi drugače oziroma tako, kot je bilo obljubljeno. Prisiliti jih na žalost ne moremo, bomo pa diplomacijo absolutno peljali naprej," je poudarila.

Glede predlogov konkretnih rešitev, o katerih je tekla beseda na današnjem sestanku, je povedala, da so se dogovorili, da bo policija danes znova preverila, ali ob trenutni preusmeritvi tovornega tranzitnega prometa na mejni prehod Fernetiči zaradi zapore vipavske hitre ceste med Razdrtim in Vipavo v smeri Nove Gorice obstaja kakršnakoli drugačna različica ureditve prometa.

Ena od možnosti, ki so jo omenili deležniki, je tudi uresničitev prvotnega predloga Darsa za ureditev dvosmernega prometa po smernem vozišču vipavske hitre ceste v smeri Razdrtega, čemur pa po neuradnih informacijah niso bili naklonjeni gasilci in reševalci.

Ponedeljek in torek bosta najbolj kritična

Ob zavedanju, da bosta z vidika zastojev prihajajoči ponedeljek in torek najbolj kritična, pa so se udeleženci sestanka po ministričinih besedah dogovorili, da bodo v primeru gneče na Fernetičih začeli tovorna vozila že prej izločati iz prometa, kot je praksa tudi v zimskih razmerah. Dogovorili so se tudi, da bodo poleg tega preverili možnosti glede omejitve prometa že pred vstopom v Slovenijo.

Da bo v procesu iskanja rešitve za zastoje v prvi vrsti pomembno zagotavljanje varnost v prometu, pa je ponovil direktor Darsa Andrej Ribič. "V prihodnjih dneh bomo sedeli skupaj in upam, da bomo našli najbolj optimalno rešitev v tej situaciji," je poudaril.

S potekom današnjih pogovorov pa je bil zadovoljen predsednik sekcije za promet pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije Peter Pišek. "Vesel sem, da je gospod Ribič sprejel pobudo, da bomo dnevno komunicirali vsi deležniki, lokalna skupnost, reševalci in gasilci ter da bomo poskušali najti rešitev," je dejal.