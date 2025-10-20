Opolnoči nove cene goriv

Od torka bodo cene bencina, dizelskega goriva in kurilnega olja nižje, so sporočili z ministrstva za okolje, podnebje in prostor. Za liter bencina bo tako treba odšteti 1,438 evra, liter dizelskega goriva bo stal 1,460 evra, liter kurilnega olja pa 1,057 evra.

V novem 14-dnevnem obdobju bo za liter bencina treba plačati 1,438 evra na liter (cena bencina pred spremembo 1,459 evra na liter), pri 50 litrih to znese 71,90 evra. Če ne bi regulirali cen bencina, bi bilo po oceni ministrstva treba odšteti 1,518 evra na liter.

Liter dizelskega goriva bo v novem obdobju znašal 1,460 evra na liter (cena dizelskega goriva pred spremembo 1,489 evra na liter), kar pri 50 litrih znese 73,00 evra. Če cen ne bi regulirali, bi bilo za liter dizelskega goriva potrebno odšteti okoli 1,542 evra.

Nova cena kurilnega olja bo 1,057 evra na liter (cena kurilnega olja pred spremembo 1,088 evra na liter). Pri naročeni količini 1.000 litrov kurilnega olja bo potrošnik tako plačal 1.057 evrov. Če cen ne bi regulirali, bi bilo treba za liter kurilnega olja odšteti okoli 1,160 evra na liter.

Regulacija cen goriv že nekaj časa velja za standardna goriva na vseh bencinskih servisih, tudi ob avtocestah.