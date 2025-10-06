Regulirane cene naftnih derivatov se bodo ob nespremenjenih trošarinah opolnoči znižale. 95-oktanski bencin se bo pocenil za 0,6 centa na 1,459 evra, dizelsko gorivo pa za 0,2 centa na 1,489 evra za liter. Kurilno olje bo z 1,088 evra za liter cenejše za 0,3 centa.

Kot je danes sporočilo ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, bodo cene veljale do vključno 20. oktobra.

Vlada trošarin ni spreminjala. Za 95-oktanski bencin trošarina znaša 0,50177 evra, za dizelsko gorivo 0,45022 evra in za kurilno olje 0,18676 evra za liter. Prav tako nespremenjene ostajajo najvišje dovoljene marže trgovcev, in sicer 0,0983 evra za liter dizelskega goriva, 0,0994 evra za liter 95-oktanskega bencina in 0,08 evra za liter kurilnega olja.

Če ne bi regulirali cen, bi po oceni ministrstva liter bencina stal okoli 1,539 evra, liter dizla okoli 1,570 evra in liter kurilnega olja 1,192 evra.

Cene teh naftnih derivatov se bodo po napovedi ministrstva tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja ameriški dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.