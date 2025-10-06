Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. P. K., STA

Ponedeljek,
6. 10. 2025,
13.44

Osveženo pred

31 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,17

Natisni članek

Natisni članek
trošarine bencin gorivo

Ponedeljek, 6. 10. 2025, 13.44

31 minut

Opolnoči pocenitev naftnih derivatov

Avtorji:
A. P. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,17
bencin gorivo bencinska črpalka | Kot je danes sporočilo ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, bodo cene veljale do vključno 20. oktobra. | Foto Shell Adria

Kot je danes sporočilo ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, bodo cene veljale do vključno 20. oktobra.

Foto: Shell Adria

Regulirane cene naftnih derivatov se bodo ob nespremenjenih trošarinah opolnoči znižale. 95-oktanski bencin se bo pocenil za 0,6 centa na 1,459 evra, dizelsko gorivo pa za 0,2 centa na 1,489 evra za liter. Kurilno olje bo z 1,088 evra za liter cenejše za 0,3 centa.

Kot je danes sporočilo ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, bodo cene veljale do vključno 20. oktobra.

Vlada trošarin ni spreminjala. Za 95-oktanski bencin trošarina znaša 0,50177 evra, za dizelsko gorivo 0,45022 evra in za kurilno olje 0,18676 evra za liter. Prav tako nespremenjene ostajajo najvišje dovoljene marže trgovcev, in sicer 0,0983 evra za liter dizelskega goriva, 0,0994 evra za liter 95-oktanskega bencina in 0,08 evra za liter kurilnega olja.

Če ne bi regulirali cen, bi po oceni ministrstva liter bencina stal okoli 1,539 evra, liter dizla okoli 1,570 evra in liter kurilnega olja 1,192 evra.

Cene teh naftnih derivatov se bodo po napovedi ministrstva tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja ameriški dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.

bencin gorivo bencinska črpalka
Novice Nove napovedi za cene goriv
Vladimir Putin
Novice Rusija na kolenih: gorivo primorani kupovati od Kitajske
trošarine bencin gorivo
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.