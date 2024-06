Ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon je opravila izpit za motor. "Od zdaj samo še sama za krmilom," je zapisala na svojem Instagramu in delila fotografijo, na kateri pozira ob motorju znamke BMW.

Predsednici republike in zapriseženi motoristki Nataši Pirc Musar se je na cesti pridružila ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon.

Marsikdo ne ve, da je tudi Fajonova strastna ljubiteljica jeklenih konjičkov na dveh kolesih. Pred dnevi je opravila izpit za motor in veselo novico sporočila svojim sledilcem na Instagramu. "Tisti, ki me poznate, bi vedeli ... Dolgo sem zbirala pogum in voljo, pa tudi čas," je zapisala ob fotografiji.

Pod objavo so se zvrstili številni komentarji sledilcev, ki so Fajonovo pozdravili med motoristi in ji zaželeli srečno vožnjo.