Ko prideš k predsednici na razgovor in ona omeni motor #video

Začela se je preventivna akcija za večjo varnost motoristov. Agencija za varnost prometa ob tem opozarja, da so razmere na cestah še vedno zahtevne, zato pozivajo k previdni vožnji. Asfaltna površina je še vedno nekoliko hladnejša in ne omogoča optimalne oprijemljivosti pnevmatik. Prav tako je na cestah še vedno veliko peska od zimskega posipa. Lani je sicer v nesrečah umrlo 58 odstotkov manj motoristov kot leto prej.

Foto: zajem zaslona Cesta je v prvih pomladnih mesecih marsikje še vedno hladna, prašna ali umazana. Na njej je veliko kamenja, zemlje, suhe trave, listja, zato vožnjo z motorjem v novi sezoni začnite previdno. Nekajmesečni premor pa obenem zmanjša telesno in t. i. motoristično kondicijo. Ker je ljubiteljev motorjev vsako leto več, je večja tudi verjetnost za nesreče. Največji razlog zanje pa je neprilagojena hitrost. Na agenciji za varnost prometa opozarjajo na uporabo zaščitne opreme. Opozarjajo še, naj motoristična sezona ne pomeni sproščanja adrenalina, preizkusa svojih sposobnosti na cesti in zmogljivosti lastnega jeklenega konjička, ampak predvsem uživanje v varni vožnji. Tega se zaveda tudi predsednica republike, sicer strastna motoristka. Kaj se je zgodilo, ko so njeni varnostniki izvedeli za njen hobi, pa preverite v videu zgoraj.

