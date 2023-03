Šentviški predor ali primer, kako ne graditi #video

Če se z dolenjskega ali primorskega konca pogosto pripeljete v Ljubljano, bo to za vas dobra novica. 15 let po odprtju predora Šentvid ga bo Dars lahko dokončal. Po dolgotrajnih postopkih in pravnih zapletih je namreč pridobil pravnomočno gradbeno dovoljenje za gradnjo polnega priključka iz avtocestnega predora Šentvid na Celovško cesto.

Foto: zajem zaslona 15 let mineva od odprtja Šentviškega predora, ki bi se moral tu za mano priključiti na Celovško cesto v smeri proti centru, a priključek predvsem zaradi težav s pridobivanjem zemljišč nikoli ni bil zgrajen. Dars je vmes dvakrat pridobil gradbeno dovoljenje, ki pa zaradi tožb dedičev enega od lastnikov zemljišč ni postalo pravnomočno.

So pa pisno sporočili, da da je pridobljeno pravnomočno dovoljenje podlaga za nadaljevanje aktivnosti potrebnih za gradnjo. Ureditve v okviru te gradnje bodo sofinancirane s strani Direkcije RS za infrastrukturo in avtocestne družbe DARS, zato bo treba razpis za izvajalca del, časovnico in tehnologijo gradnje uskladiti med financerjema. Šele takrat pa bodo lahko podali informacijo o pričetku in predvidenem zaključku gradnje. Neuradno naj bi dela sicer stekla še letos.

Zemljišča pa nikakor niso bila edina težava Šentviškega predora. Gre namreč za enega najdražjih avtocestnih objektov na slovenskem avtocestnem omrežju, ki je ob izgradnji kar trikrat presegla predvideno ceno. A ne le cena, že na dan odprtja tunela je s stropa odpadel del protipožarnega ometa, mesec dni kasneje se je to zgodilo vnovič.

Šolski primer tega, kako infrastrukturna dela ne bi smela potekati bo zdaj z izgradnjo novega priključka in širjenjem celovške ceste postal le še dražji. Za koliko zaenkrat še ni znano, pred desetimi leti je bil projekt sicer ocenijen na 12 milijonov evrov in pol. Ob trenutnih cenah v gradbeništvu pa bo ta znesek zagotovo še višji.

Danes v informativni oddaji Planet 18 ne zamudite: protest kmetov zaradi kanala C0, množična odpuščanja po Sloveniji, odpravili pa se bomo tudi na odprtje Odprte kuhne v Ljubljani. Več ob 18. uri na Planetu.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube. Več vsebin je na voljo tudi na Planeteka.si.