Avtorji:
D.K., STA

Četrtek,
18. 9. 2025,
19.40

Četrtek, 18. 9. 2025, 19.40

Avstrija in Italija predrli predor Brenner #video

D.K., STA

Avstrija in Italija sta po več kot 15 letih gradnje obeležili preboj železniškega predora Brenner, poročajo tuje tiskovne agencije. Petinpetdesetkilometrski predor bo pod Alpami povezal avstrijski Innsbruck in italijansko Fortezzo, železniška povezava naj bi zaživela leta 2032. Vrednost projekta je ocenjena na 10,5 milijarde evrov.

Predor Brenner je skupni projekt Italije, Avstrije in EU. Gre za del enega izmed devetih jedrnih koridorjev v transevropskem transportnem omrežju Ten-T.

Slovesnosti ob preboju sta se danes udeležila italijanska premierka Giorgia Meloni in avstrijski kancler Christian Stocker.

Meloni je po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA preboj označila za pomemben korak pri projektu, ki bo razbremenil "ozko grlo" čez brennerski prelaz.

Stocker pa je dodal, da predor sam po sebi ne bo odpravil tranzitnih težav, ob čemer je pozval k dodatnim naložbam, tako v cestni kot železniški promet.

