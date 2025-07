V okviru druge faze gradnje prometne ureditve na Celovški cesti v Ljubljani so zaprtje avtocestnega priključka Šentvid za ves promet podaljšali še do 20. julija. Nato bo na tem območju do predvidoma sredine avgusta veljala nova začasna prometna ureditev, so zapisali na direkciji za infrastrukturo.

Od 21. julija do 15. avgusta bodo prešli v sklop gradnje avtocestnega odseka Šentvid–Koseze v delu rekonstrukcije Celovške ceste na odseku od križišča Galant do križišča Jelen. V tej fazi bo veljala popolna zapora dveh krakov avtocestnega priključka Šentvid, in sicer priključnega kraka z avtoceste (predor Šentvid) na Celovško cesto v smeri proti Medvodam ter priključnega kraka s Celovške ceste v predor Šentvid.

V križišču Jelen bo od 21. julija do sredine avgusta veljala popolna zapora priključka Kosmačeve ulice, v križišču Merkur popolna zapora priključka Gunceljske ceste in v križišču Galant popolna zapora priključka Prušnikove ulice in priključka Cesta v Hrib.

Kako bo potekal promet?

Na odseku od križišča Galant do križišča Jelen bo v tem času na vseh križiščih onemogočeno zavijanje levo v smeri centra Ljubljane. Promet bo na odseku od križišča Galant do križišča Jelen po Celovški cesti potekal po novem zoženem voznem pasu v vsako smer vožnje. Ob tem bo na območju od avtocestnega priključka na Celovško cesto (križišče Predor Šentvid) v smeri proti Ljubljani potekal po dveh zožanih pasovih.

V okviru druge faze gradnje prometne ureditve na Celovški cesti v Ljubljani so avtocestni priključek Šentvid za ves promet zaprli 25. junija. Zaprtje je bilo sprva načrtovano do danes, a so ga podaljšali za pet dni. Druga faza gradnje polnega priključka iz avtocestnega predora Šentvid na Celovško cesto obsega preusmeritev prometa na zunanje pasove, gradnjo notranjih pasov in otokov, gradnjo cestne razsvetljave ter gradnjo meteornega kolektorja.