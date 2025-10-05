XYZVerse, Chainlink, Pi Network in Shiba Inu v središču pozornosti

Svež val zanimanja je v ospredje postavil projekte XYZVerse, Chainlink, Pi Network in Shiba Inu. Njihova imena se pojavljajo na vrhovih lestvic trendov na različnih platformah. Kaj jih loči od množice drugih digitalnih kovancev in projektov? V nadaljevanju podrobneje o tem, kaj poganja njihov nenaden vzpon.

Foto: XYZVerse

Chainlink: podatkovni most, ki bi lahko zasijal v naslednjem bikovskem ciklu

Chainlink je kot zaupanja vreden kurir za verige blokov. Njegovi t. i. “oraklji” zbirajo podatke iz zunanjega sveta – o vremenu, športnih rezultatih, borznih cenah – in jih prinašajo na verigo. Postopek ima tri korake: zajem podatkov, preverjanje pri drugih orakljih in predaja pametnim pogodbam. Tako veriga kot vozlišča izven nje delijo delo, kar zagotavlja hitrost in varnost. Javni sistem ocenjevanja pa skrbi, da vozlišča ostajajo zanesljiva.

Pogonsko gorivo sistema je žeton LINK. Vozlišča ga prejemajo kot nagrado, z njim dokazujejo svojo zavezanost in ga sprejemajo kot plačilo za posebne podatkovne vire. Ker ima Chainlink že široko mrežo uporab, povpraševanje po žetonu raste z vsako novo povezavo. Če bo naslednji kripto razcvet nagradil uporabne projekte, bi se lahko LINK znašel v ospredju.

Pi Network: rudarjenje iz žepa in tekma za Web3

Predstavljajte si, da lahko kriptovaluto "rudarite" zgolj z enkratnim dotikom po telefonu na dan. To je Pi. Projekt, ki so ga leta 2019 začeli trije diplomanti Stanforda, je skušal odgovoriti na drzno vprašanje: kaj, če bi lahko vsakdo zaslužil digitalni denar, ne le tehnični poznavalci? Uporabniki si naložijo aplikacijo in dodajo nekaj zaupanja vrednih prijateljev. Tako nastane globalni graf zaupanja, ki nadomešča drago strojno opremo z družbenim dokazilom.

Omrežje deluje na Stellar Consensus Protocol, ki porabi bistveno manj energije kot klasično rudarjenje. Baterije ostanejo polne, telefoni hladni, kovanci pa se še naprej izdajajo. Od konca 2021 Pi deluje na lastnem Mainnetu, trenutno pa je v zaprtih testnih fazah z več milijoni preverjanj identitete. Ko bo omrežje povsem odprto, bodo uporabniki lahko prosto trgovali s Pi in gradili aplikacije na njegovi osnovi. Zaradi nizkega praga vstopa, okoljske prijaznosti in množične baze uporabnikov mnogi vidijo Pi kot resnega kandidata v novi Web3 tekmi.

Shiba Inu: od mema do resnega igralca na Ethereumovi sceni

Shiba Inu (SHIB) je avgusta 2020 nastopil kot šaljiva konkurenca Dogecoinu. Zgrajen je na omrežju Ethereum, kar mu omogoča vključevanje v številne priljubljene aplikacije. Ustanovitelj Ryoshi je ustvaril kar eno kvadrilijono kovancev, polovico pa poslal Vitaliku Buterinu, soustanovitelju Ethereuma. Ta je velik del podaril Indijskemu skladu za pomoč ob covidu-19, preostanek pa sežgal, s čimer se je ponudba zmanjšala za 40 %. Nenavaden korak je SHIB iz mema povzdignil v svetovno znanost.

Danes želi SHIB še več. Ker temelji na Ethereumu, razvijalci lahko gradijo dodatna orodja, kot je ShibaSwap, v načrtih pa so tudi NFT tržnica in sistem glasovanja skupnosti. Dogecoin teh dodatkov nima. Poleg tega glasna skupnost in redno sežiganje kovancev spodbujata zanimanje. Če se bo trg še naprej nagibal k projektom, ki združujejo zabavo in uporabnost, bi lahko SHIB ostal med vodilnimi "meme" kriptovalutami.

Povpraševanje po $XYZ raste, saj njegova tržna kapitalizacija dosega mejnik 15 milijonov dolarjev

Foto: XYZVerse

XYZVerse ($XYZ), ki je bil nedavno prepoznan kot Najboljši NOVI meme projekt, priteguje veliko pozornosti zaradi svoje izjemne ideje. Gre za prvo meme kriptovaluto, ki združuje navdušenje nad športom in inovacije spletne tehnologije web3.

Za razliko od tipičnih meme kovancev XYZVerse ponuja resnično uporabnost in jasen načrt za dolgoročni razvoj. Načrtuje lansiranje igrificiranih produktov ter partnerstva z velikimi športnimi ekipami in platformami.

Omeniti velja, da je XYZVerse enega izmed ciljev dosegel pred rokom, saj je sklenil partnerstvo z bookmaker.XYZ, prvo v celoti na verigi (on-chain) decentralizirano stavnico in igralnico. Kot dodatek imetniki žetonov $XYZ prejmejo ekskluzivne ugodnosti pri svoji prvi stavi.

Dinamika cen in načrti za kotacijo

Med predprodajno fazo je žeton $XYZ beležil stabilno rast. Od lansiranja se je cena povečala z 0,0001 USD na 0,005 USD, naslednja faza pa bo ceno potisnila na 0,01 USD. Končna predprodajna cena je 0,02 USD, nato pa bo žeton kotiran na večjih centraliziranih in decentraliziranih borzah.

Predvidena kotacijska cena 0,10 USD bi lahko zgodnjim vlagateljem prinesla do 1000-kratne donose, če bo projekt dosegel potrebno tržno kapitalizacijo.

Do zdaj je bilo zbranih več kot 15 milijonov USD, predprodaja pa se bliža naslednjemu pomembnemu mejnemu kamnu — 20 milijonov USD. Hiter napredek nakazuje močno povpraševanje tako malih kot institucionalnih vlagateljev.

Zmagovalci so nagrajeni

V XYZVerse ima skupnost glavno besedo. Aktivni sodelavci so nagrajeni z airdropi žetonov XYZ za svojo predanost. To je igra, kjer največji navdušenci dosežejo največje nagrade.

Pot do zmage

S trdno tokenomiko, strateškimi kotacijami na CEX in DEX ter rednim uničevanjem žetonov je $XYZ ustvarjen za zmagovalni pohod. Vsaka poteza je zasnovana tako, da ga potisne naprej, okrepi njegovo ceno in združi skupnost vernikov, ki verjamejo, da je to začetek nečesa legendarnega.

LINK, PI in SHIB ostajajo močni, a v ospredju izstopa XYZVerse. Projekt združuje strast do športa in energijo memov, kar ga lahko v prihajajočem bikovskem trendu 2025 postavi med največje zmagovalce.

