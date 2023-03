Raje kupujemo cenejše meso, kakovostno slovensko pa izvažamo #video

Kupujete slovensko? Domačemu mesu močno konkurira vse pogostejši uvoz. Tuje meso je namreč cenejše, saj prihaja z industrializiranih procesov, medtem ko je v Sloveniji živinoreja bolj naravna in brez naprednih tehnologij, kar je sicer bolj humano za živali, pušča pa tudi manjši okoljski odtis. A prihaja do paradoksa, saj kljub zadostnim količinam domače govedine in perutnine, za zdaj smo v Sloveniji samooskrbni, naraščata uvoz in prodaja cenejšega tujega mesa, medtem ko slovensko meso visoke kakovosti izvažamo v tujino.

Foto: zajem zaslona V Slovenijo uvozimo približno 4.200 velikih vlačilcev mesa in mesnih izdelkov letno. Aleš Kuhar, agrarni ekonomist, pravi: "Glavnina tega je prašičje meso, ki ga Slovenija proizvede zelo malo, bistveno premalo. En del pa so tudi, seveda, meso in mesni izdelki nižje kakovosti, ki v bistvu komajda zaslužijo ime, da gre za mesne izdelke. Te pa ogromno uvažamo."

Velik poudarek se pri nas namenja živalim prijaznejši reji, kar vpliva na njihovo boljše počutje in posledično tudi na večjo kakovost slovenskega mesa, zaradi krajših transportnih poti pa je domače meso tudi bolj sveže. Če na drugi strani pogledamo bilance vsega, kar uvozimo, pa lahko ugotovimo, da meso in mesni izdelki nižje kakovostni, ki so trenutni tržni viški, predstavljajo glavnino, opozori Kuhar.

"Proizvodnja in pridelava hrane na domačem dvorišču sta seveda strateškega pomena," doda predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. "Nikoli namreč ne moremo vedeti, kako dolgo se bo svet z globalizmom še vrtel s takšno hitrostjo, kot se vrti. Razmišljanje v stilu, da saj, če ne bomo imeli doma, pa bomo pripeljali od drugod, pa ob tem ne vodi v pravo smer. Če bi morebiti prišlo do kakšne nove vojne ali izstopa še kakšne države iz Unije, bomo namreč odvisni zgolj od sebe."

