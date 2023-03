Prvi na svetu, tudi pri poslikavi superg #video

Ste že slišali za poslikavo športnih copat? Ne gre za risanje kar tako, tema, ki smo se ji posvetili v oddaji Planet 18, je pravi posel. Gre za subkulturo, ki jo uvažamo iz Združenih držav Amerike, sestavljajo pa jo ljubitelji ulične mode. Da je pri nas vedno bolj priljubljena, dokazuje tudi prvo tekmovanje v poslikavi, celo na svetu, ki je bilo konec tedna v Ljubljani.

Foto: zajem zaslona Prijavljeni so morali športne copate preobleči v motive Postojnske jame. In kot že rečeno, s svojim ustvarjanjem mladi obračajo tudi na tisoče evrov. Štiri dekleta in dva fanta. Vsi so imeli na voljo enake pripomočke in šest ur časa, da poslikajo superge. In motivi?

Človeška ribica, Postojnska jama, detajli iz Postojnske jame, osvetlitve, kristali, Predjamski grad, vse majhne stvari bodo na supergah, nam je razložil organizator. Gre za prvo takšno tekmovanje pri nas in, po besedah organizatorja, celo na svetu.

Edinstvene pa so tudi poslikave enega od najuspešnejših mladih risarjev na športne copate pri nas. Na Instagramu 16-letnemu Taju sledi več kot 60 tisoč uporabnikov, s svojim konjičkom pa že precej zasluži. Mladi ustvarjalec je navdušil Marjana Batagelja, direktorja Postojnske jame, ki je domov odšel v novih poslikanih supergah.

