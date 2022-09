Slalom med jurčki in mušnicami na razgledno goro nad Pokljuko

Pokljuka je v zadnjih dneh močno obiskana, a za večino je razlog en sam - gobarjenje. Jurčkov sicer ni toliko kot rdečih mušnic, a četudi niste posebej izkušen gobar, kakšnega morda najdete. Če pa vas gobarska vnema hitro mine, lahko izlet na Pokljuko podaljšate s pohodom na enega od vrhov nad to gozdnato planoto. Viševnik in Debela peč, za katere mnogi pravijo, da sta najlažje dostopna slovenska dvatisočaka, zagotovo poznate. Tako vam tokrat predlagamo nekoliko manj obiskan vrh nad Pokljuko, ki mu sicer manjka nekaj metrov do 2.000. Pa še pohod nanj je nekoliko krajši in strmejši le kakšnih 20 minut tik pod vrhom. To so Mrežce (1.965), ki se nahajajo severozahodno nad Blejsko kočo.

Panorama tik pod vrhom: levo Viševnik, na sredini pod oblakom Triglav in desno Mrežce Foto: Matej Podgoršek

Na stotine mušnic Foto: Matej Podgoršek Izhodišč za turo na Mrežce je več, sam običajno, in tako sem storil tudi ta teden, izberem parkirišče sredi gozda pred planino Zajavornik. Če pa se ne želite voziti po makadamski cesti, je najboljša izbira štart z velikega parkirišča na Rudnem polju pred prizoriščem biatlonskih tekem. To pohod podaljša za približno pol ure, je pa le deset višinskih metrov več. Kako najdete planino Zajavornik? Ko se pripeljete na Pokljuko le malo za odcepom proti Bohinju oziroma pred najdaljšim povsem ravnim cestnim odsekom (planina Mrzli Studenec), zavijete desno na makadamsko cesto. Na prvem razcepu peljete po glavni gozdni cesti desno, na drugem (za naslednjo planino) pa levo. Po nekaj kilometrih se pripeljete do večje poseke, kjer so prve planinske table in primerno mesto za parkiranje. Nekaj deset metrov v levo je planina Zajavornik, kjer vas z mukanjem v teh dneh zjutraj še pozdravijo krave. Pot na Mrežce pa je na desni in je dobro markirana.

Vzpon s Pokljuke Foto: Matej Podgoršek S parkirišča se torej usmerimo proti severu proti Blejski koči v Lipanci in pohod začnemo po slabšem kolovozu, ki pa se le rahlo vzpenja. Levo in desno s poti bomo v smrekovem gozdu zagotovo opazili kakšnega gobarja. V nadaljevanju poti prečkamo večjo poseko in širšo gozdno cesto. Po približno pol ure hoje se nam z leve priključi pot z Rudnega polja. Tu se pešpot obrne v desno in postane nekoliko strmejša. Na naslednjem razcepu zavijemo v levo in se še naprej vzpenjamo proti Lipanci. Ker gre torej tu pot prečno na pobočje, ni tako zelo strma. Še dva, trije zavoji kolovoza in smo na planini Lipanca (1.630 metrov). Do nje iz izhodišča potrebujemo slabo uro (več, če zavijamo še v gozd po kakšno gobo). Planinska koča, ki leži v kotanji pod Mrežcami in Lipanskim vrhom, je še odprta. S travnika pred kočo se nam prvič odpre pogled navzdol nad Pokljuko (lepo se vidi tudi planina Zajavornik) in proti Ljubljanski kotlini, ki je jeseni pogosto še zavita v meglo. Mi pa na Pokljuki z nekaj sreče uživamo v sončnem dnevu.

Kdo ga najde? Foto: Matej Podgoršek Lipanca je vmesna postaja za več vrhov nad Pokljuko. Levo se odcepita poti na Mrežce (tudi Lipanski vrh) in Viševnik, desno pa na Lipanski vrh in Debelo peč. Mi torej tokrat mimo Blejske koče krenemo v levo proti Mrežcam. Tura se nadaljuje po pešpoti, ki se vse bolj strmo vzpenja po jugozahodnem pobočju. Na prvem razpotju gremo desno (levo Viševnik). Od koče do vrha je približno 45 minut hoje. Zadnji del je manj strm, ker je gozd že za nami, pa se nam začne odpirati vse več razgledov. Najosupljivejši je navzgor proti Triglavu in Kredarici. Sam ta teden vrha najvišje slovenske gore nisem videl, saj je bil prekrit z oblaki. V manj kot dveh urah smo torej na Mrežcah. Z roba navzdol se v smeri juga odpira pogled na Lipanco in Pokljuko, na drugo stran proti severu pa na dolino Krma. Proti zahodu vidimo Viševnik, proti vzhodu pa Lipanski vrh in Debelo peč.

Mrežce (1.965 metrov)



Izhodišče: planina Zajavornik (1.292 metrov)

Višinska razlika: 670 metrov

Čas za vzpon: ura in 40 minut

Zahtevnost: lahka markirana pot

Pogled z vrha gore Mrežce proti Ljubljanski kotlini Foto: Matej Podgoršek

Z vrha proti Triglavu Foto: Matej Podgoršek Jesen v gorah pomeni tudi nižje temperature, na vrhovih pa pogost mrzel veter. Sončen dan naj vas ne zavede. Zato ne bo odveč, če opomnimo na topla oblačila (vsaj flis in vetrovka, zelo prav pridejo že rokavice in kapa).

Sestopimo lahko po isti poti ali pa se odločimo za krožno pot proti Blejski koči, ko se spustimo na nasprotno stran (smer vzhod) v manjšo grapo med Mrežcami in Lipanskim vrhom (nekoliko zahtevnejše). In nato povzpnemo na Lipanski vrh in tako sestopimo z njega in Blejsko kočo dosežemo po drugi strani kotanje. Z Blejske koče do izhodišča pa se spustimo po poti vzpona.

