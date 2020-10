Junak Roglič pozabil napako in spet postavlja stvari na svoje mesto

Dan se za Primoža Rogliča ni najbolje začel, saj se je od Vuelte poslovil moštveni kolega Tom Dumoulin. Nizozemec se namreč ni počutil najbolje in je misli že usmeril proti letu 2021. Kljub vsemu ima slovenski kolesar na Dirki po Španiji ob sebi odlične pomočnike Seppa Kussa, Roberta Gessinka in Georgea Bennetta, zato se je optimistično podal na štart 164-kilometrske etape.

In vedel je, da jih bo potreboval na zaključnem vzponu Alto de Moncalvillo (8,3 kilometra/povprečni naklon 9,2-odstotka).

"Dolgočasen štart, zadnji vzpon neznanka"

Vse do takrat je bilo v znamenju pobega sedmerice, ki je bila praktično v celoti ujeta pred začetkom zadnjega klanca.

"Kar dolgočasen štart je bil. Tempo je bil počasnejši. Nato se je dvigoval. Zadnji vzpon je bil zame neznanka. Na profilu sem videl, da je težak. Če hočeš zmagati na takšni etapi, moraš iti z občutkom," je ob koncu dneva povedal Roglič.

⏯No hay día de transición en #LaVuelta20, que hoy ha visto un duelo memorable entre @rogla y el líder @RichardCarapazM 🤩. Revívelo en 1'.



⏯Another intense day in La Vuelta, with a new uphill finish where Roglic and Carapaz put on a great show 🤩. The 1' summary. pic.twitter.com/oAaHgkf0Gp — La Vuelta (@lavuelta) October 28, 2020

In na zadnjem vzponu se je prava dirka šele začela. Dirka v boju za rdečo majico, v kateri kolesari Richard Carapaz (Ineos Grenadiers). Pred začetkom sredinega dne je imel Ekvadorec 18 sekund prednosti pred najbližjim zasledovalcem Hughom Carthyjem (EF Pro Cycling), Roglič je na četrtem mestu zaostajal 30 sekund.

Valverde začel razbijati skupino, Roglič se je sprva držal Carapaza kot klop

Kot prvi je obrate dodobra navil zimzeleni Alejandro Valverde iz Movistarja. Špansko moštvo je stavilo na Enrica Masa, vendar je kmalu postalo jasno, da ne bo mogel slediti napadom najboljših. Ekipa Movistarja je pred začetkom ciljnega vzpona dodobra navila obrate. Foto: A.S.O./Luis Angel Gomez

Približno 3,5 kilometra do cilja je skočil Carthy, za njim pa je šel Rogličev moštveni kolega Kuss, medtem ko je Gessink pred tem nekaj časa diktiral tempo najboljšim. A nista ostala dolgo v ospredju, saj je s skokom poizkusil Carapaz. Roglič se ga je držal kot klop. Ko sta se priključila še Daniel Martin (Israel Start up-Nation) in Aleksander Vlasov (Astana), je 1,5 kilometra do cilja skok uprizoril prav zadnji.

Rogličev napad premočan za vse, nedeljska napaka pozabljena

Videti je bilo, da se bo odpeljal do etapne zmage. A je imel Roglič drugačne načrte. Kot blisk se je izstrelil in odlepil od Carapaza, švignil mimo Rusa ter se v izjemnem slogu pripeljal do etapne zmage. Drugega Carapaza je za seboj pustil 13 sekund. Za nagrado je prejel dodatne bonifikacijske sekunde, a mu v rdeče oblečenega Ekvadorca še ni uspelo sleči. Zdaj je Roglič z zaostankom 13 sekund na drugem mestu, v izjemno težki etapi pa je pokazal, da ima močnejše noge od trenutno vodilnega.

Richard Carapaz je na zadnjem klancu prav tako skočil, vendar se ga je Primož Roglič vselej držal. Zato pa Ekvadorec ni mogel slediti napadu slovenskega kolesarja 800 metrov do cilja. Foto: A.S.O./Luis Angel Gomez

"Vedno rad zmagam. Če je majhna priložnost, jo vzamem. Zelo težko je bilo. K sreči sem imel močne noge. Lepo je pridobiti nekaj časa nazaj. Vedno moraš imeti dobre noge, da lahko slediš Carapazu. Močan kolesar je. Lani je osvojil Giro. Še vedno je vodilni na Vuelti. In njemu je treba slediti," poudarja član Jumbo-Visme, ki je po nedeljskem slabšem dnevu, ko je izgubil rdečo majico, spet lahko boljše volje: "Po tisti etapi smo vedeli, da smo naredili napako. Preveč energije sem zapravil, da sem se vrnil. Na koncu me je zmanjkalo."

Še naprej se bo držal svoje filozofije

Zanj je to druga zmaga na letošnji Vuelti in skupno tretja, potem ko je zmagal že lani. A je bil v letu 2019 zanj bolj pomemben končni uspeh, ko je kot prvi Slovenec osvojil tritedensko dirko.

Pred kolesarji sta zdaj dve ravninski etapi, nato pa bo v soboto in nedeljo sledil pravi gorski pekel. Dve etapi, ki bosta pred dnevom počitka izjemno razburljivi. Najverjetneje pa bo zadnjo besedo o končnem zmagovalcu dal torkov kronometer, v katerem bi moral imeti Roglič od vseh tekmecev za končno zmago najmočnejše noge. S takšnim kolesarjenjem bi lahko drugič zapored osvojil tritedensko špansko kolesarsko pentljo.

Tako se je Roglič na suveren način pripeljal do druge letošnje zmage na Vuelti. Foto: A.S.O./Luis Angel Gomez

Nazadnje je to uspelo Špancu Robertu Herasu, ki je celo trikrat zapored zmagal Vuelto (2003, 2004 in 2005), skupno pa štirikrat, kar je največ med vsemi.

A Roglič še ne gleda tako daleč: "Gledam dan za dnem. Tako funckioniram. Osredotočeni moramo biti vsak dan."