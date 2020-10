Neverjetni Roglič v ravninski etapi junaško do rdeče majice!

Podrobneje 10. etapa:

Cilj- Kar se je napovedovalo, se je uresničilo. Zaključni kilometer ravninske etape je bil nekoliko v klanec in v tem delu je Primož Roglič (Jumbo Visma) skočil in se prebil pred vse tekmece ter se veselil še tretje zmage na letošnji Vuelti. Sprva so organizatorji zapisali, da je njegov zaostanek v skupnem seštevku tri sekunde za Richardom Carapazom, po naknadnem pregledu pa mu pripisali tri sekunde prednosti za današnjo zmago. V skupnem seštevku sta zdaj povsem izenačena, rdeča majica pa bo v sobotni kraljevski etapi na plečih slovenskega šampiona.

Rezutlati 10. etape

Mesto Kolesar Ekipa Čas Bonifikacije 1 PRIMOŽ ROGLIČ TEAM JUMBO - VISMA 04H 14' 11'' B : 10'' 2 FELIX GROSSSCHARTNER BORA - HANSGROHE 04H 14' 11'' B : 6'' 3 ANDREA BAGIOLI DECEUNINCK - QUICK - STEP 04H 14' 11'' B : 4'' 4 ALEX ARANBURU DEBA ASTANA PRO TEAM 04H 14' 11'' - 5 ROBERT STANNARD MITCHELTON - SCOTT 04H 14' 11'' -

Skupni vrstni red

Mesto Kolesar Ekipa Čas Zaostanek 1 PRIMOŽ ROGLIČ TEAM JUMBO - VISMA 40H 25' 15'' 2 RICHARD CARAPAZ INEOS GRENADIERS 40H 25' 15'' isti čas 3 DANIEL MARTIN ISRAEL START-UP NATION 40H 25' 40'' + 00H 00' 25'' 4 HUGH JOHN CARTHY EF PRO CYCLING 40H 26' 06'' + 00H 00' 51'' 5 ENRIC MAS MOVISTAR TEAM 40H 27' 09'' + 00H 01' 54''

3 km do cilja - Glavnina ujela Remija Cavagno. Primož Roglič se je prerinil povsem v ospredje. Ker je zaključek etape v klanec, ima lepo priložnost za odličen rezultat.

5 km do cilja - Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step) se je otresel Portugalca in je zdaj sam v ospredju. Na čelu glavnine je ekipa Ineos Grenadiers, ki ščiti nosilca rdeče majice Richarda Carapaza. Primož Roglič in njegovi moštveni kolegi pri Jumbo Vismi niso povsem v ospredju glavnine.

9 km do cilja - V zaključku etape postaja razburljivo. Zdaj sta s srečo poizkusila Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step) in Ivo Oliveira (UAE Team Emirates), ki sta si prikolesarila 87sekund prednosti.

11 km do cilja - Willie Smit (Burgos-BH) poizkuša s samostojno vožnjo priti do cilja, vendar ga glavnina na varni razdalji nadzira. Njegova prednost je 8 sekund.

16 km do cilja - Konec je bega. Ekipe se že pripravljajo na zaključni šprint.

23 km do cilja - Beg četverice - Brent Van Moer (Lotto Soudal), Pim Ligthart (Total Direct Energie), Alexander Molenaar (Burgos-BH) in Jonathan Lastra Martinez (Caja Rural-Serguros) - se bo kmalu končal, saj glavnina zaostaja le še 50 sekund. V zaključku se bodo začeli postavljati vlaki ekip, ki bodo svoje šprinterje skušale postaviti v čim boljše izhodišče za zaključni udarec. Na čelu glavnine tempo narekuje ekipa Mitchelton Scotta.

Today's finish in Suances is not straightforward for the sprinters. Some tight turns and an uphill finish. Check out the profile of the final 9kms.#lavuelta20 | @lavuelta pic.twitter.com/39zicUNojt — letourdata (@letourdata) October 30, 2020

27 km do cilja - Presenetljivo je iz glavnine odpadel eden od favoritov za zmago Sam Bennett, ki mu je bila zmaga v četrtkovi etapi zaradi nepravilne vožnje v zaključku odvzeta.

🏁 -45 km | Etapa 10 - Stage 10 | #LaVuelta20



🇪🇸 ¡@Sammmy_Be está sufriendo a cola de pelotón!

🇮🇪 Bennett is suffering in the bunch!



👉https://t.co/zqaO4Bw62K pic.twitter.com/Ecx7Svf9ch — La Vuelta (@lavuelta) October 30, 2020

47 km do cilja - Prednost ubežnikov kopni. Znaša le še 3:27. Obeta se nam izredno razburljiv zaključek etape.

60 km do cilja - Na edinem gorskem cilju v tej etapi - Alto de San Cipriano (III. kategorije) - je največ točk pobral Brent Van Moer (Lotto Soudal).

71 km do cilja - Prednost četverice ubežnikov se iz kilometra v kilometer zmanjšuje. Zdaj ta znaša le še 5:37. Jasno je postalo, da beg ne bo uspel vse do konca. Zanimivo bo videti, kaj bo prinesel sam zaključek, saj se cesta v zadnjem kilometru nekoliko dvigne. Morda bo svojo priložnost iskal tudi Primož Roglič.

92 km do cilja - Konec je mirne vožnje. Ekipe, ki imajo v svojih vrstah šprinterje, so začele v glavnini močneje pritiskati pedala. Zaostanek so znižali na vsega sedem minut.

120 km do cilja - Nič pretresljivega na trasi, zato pa ima glavnina 10:30 zaostanka. Povprečna hitrost do tega trenutka znaša 43,4 km/h, medtem ko je temperatura ozračja 17 stopinj.

138 km do cilja - Prednost ubežnikov znaša že debelih 11 minut. Zanimivo bo videti, ali bo beg uspel povsem do konca.

155 km do cilja - Michal Paluta (CCC) je imel težavo s predrto pnevmatiko in zdaj skuša ujeti priključek ubežni četverici, ki ima pred glavnino 3:20 prednosti. Njegov zaostanek znaša 1:25. Brent Van Moer (Lotto Soudal), Pim Ligthart (Total Direct Energie), Alexander Molenaar (Burgos-BH) in Jonathan Lastra Martinez (Caja Rural-Serguros) so zdaj povsem sami v ospredju.

Prav nihče od njih ne ogroža vodilnega Richarda Carapaza v boju za rdečo majico. Lastra Martinez je s slabo uro zaostanka še najbližje.

168 km do cilja - Zdaj je v ospredju peterica ubežnikov in ima 40 sekund prednost, v glavnini pa spremljamo nove poizkuse pobega.

181 km do cilja - Michal Paluta (CCC), Brent Van Moer (Lotto Soudal), Pim Ligthart (Total Direct Energie) in Alexander Molenaar (Burgos-BH) so se odločili za beg in so si prikolesarili 22 sekund prednosti.

Roglič: Zelo težko bo

"Zaključek bo težak. Bomo videli, kako bo dirka šla od začetka. Osredotočen bomo morali biti. Vsi bi radi varno prišli do cilja. Če bo priložnost za šprint ... Videli bomo, kakšna grupa bo. Zelo težko bo. Na koncu moramo biti v pravi poziciji," je pred začetkom 10. etape opozoril Primož Roglič in pogled uperil v zadnji kilometer današnje trase, saj se bo trasa nekoliko dvignila.

Slovenski kolesar je v skupnem seštevku na drugem mestu in za vodilnim Richardom Carapazom po sredini zmagi zaostaja 13 sekund.

🎥¡Vive los nervios de una etapa al sprint desde los ojos de los corredores dentro del pelotón! 😯



🎥A finish for the sprinters in #LaVuelta20. Watch out the best on board images from the stage 9 of La Vuelta! pic.twitter.com/yPCMSprGed — La Vuelta (@lavuelta) October 30, 2020

12.45 - Začela se je 185 kilometrov dolga etapa, ki naj bi bila namenjena šprinterjem. Kolesarji imajo na trasi le en gorski cilj in še ta bo III. kategorije (Alto de San Cipriano - 4,3 kilometra/5-odstotni naklon). Zato pa bi lahko bil zanimiv sam zaključek, saj se cesta v zadnjem kilometru nekoliko dvigne. Zato pa bo povsem drugače v soboto in nedeljo, ko sta na sporedu peklenski gorski preizkušnji.

Skupni vrstni red pred 10. etapio:

1. Richard Carapaz (Ekv/Ineos Grenadiers) 36;11:01

2. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) + 0:13

3. Daniel Martin (Irs/Israel Start-Up Nation) 0:28

4. Hugh Carthy (VBr/EF Pro Cycling) 0:44

5. Enric Mas (Špa/Movistar) 1:54

6. Felix Grossschartner (Avt/Bora-hansgrohe) 3:28

7. Esteban Chaves (Kol/Mitchelton-Scott) isti čas

8. Alejandro Valverde (Špa/Movistar) 3:35

9. Marc Soler (Špa/Movistar) 3:40

10. Wout Poels (Niz/Bahrain-McLaren) 3:47