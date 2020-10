Luka Mezgec podaljšal z Mitchelton-Scottom

"Mojih zadnjih pet let je bilo kot sanje in to vse zaradi odnosa, ki ga imamo z ekipo - predanost, delovne navade, svoboda in medsebojno zaupanje. Skupaj premikamo meje in se pri tem zabavamo," je za spletno stran moštva dejal Mezgec.

"Na svoji prvi dirki po Franciji sem se zelo zabaval. Moštvo mi je vedno stalo ob strani in mi pomagalo, dve grenko-sladki drugi mesti pa sta gotovo dokaz in potrditev, da se lahko prav na vsaki dirki enakovredno merim z najboljšimi," je še dejal slovenski zvezdnik.

