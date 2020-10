Po drami pred štartom Roglič zadržal rdečo majico

V živo, 11. etapa:

Cilj - Zmagovalec etape je postal David Gaudu. Primož Roglič je brez težav zadržal rdečo majico.

Mesto Kolesar Ekipa Čas Zaostanek Bonifikacije 1 DAVID GAUDU GROUPAMA - FDJ 04H 54' 13'' - B : 10'' 2 MARC SOLER MOVISTAR TEAM 04H 54' 17'' + 00H 00' 04'' B : 9'' 3 MICHAEL STORER TEAM SUNWEB 04H 55' 05'' + 00H 00' 52'' B : 6'' 4 MARK DONOVAN TEAM SUNWEB 04H 55' 05'' + 00H 00' 52'' - 5 GUILLAUME MARTIN COFIDIS 04H 55' 08'' + 00H 00' 55'' - 6 ALEKSANDR VLASOV ASTANA PRO TEAM 04H 55' 11'' + 00H 00' 58'' - 7 DANIEL MARTIN ISRAEL START-UP NATION 04H 55' 16'' + 00H 01' 03'' - 8 ENRIC MAS MOVISTAR TEAM 04H 55' 16'' + 00H 01' 03'' - 9 RICHARD CARAPAZ INEOS GRENADIERS 04H 55' 16'' + 00H 01' 03'' - 10 PRIMOŽ ROGLIČ TEAM JUMBO - VISMA 04H 55' 16'' + 00H 01' 03'' - 11 HUGH JOHN CARTHY EF PRO CYCLING 04H 55' 23'' + 00H 01' 10'' - 12 WOUTER POELS BAHRAIN - MCLAREN 04H 55' 23'' + 00H 01' 10'' - 13 SEPP KUSS TEAM JUMBO - VISMA 04H 55' 25'' + 00H 01' 12'' - 14 ALEJANDRO VALVERDE MOVISTAR TEAM 04H 55' 25'' + 00H 01' 12'' -

Skupni vrstni red

Mesto Kolesar Ekipa Čas Zaostanek 1 PRIMOŽ ROGLIČ TEAM JUMBO - VISMA 45H 20' 31'' - 2 RICHARD CARAPAZ INEOS GRENADIERS 45H 20' 31'' - 3 DANIEL MARTIN ISRAEL START-UP NATION 45H 20' 56'' + 00H 00' 25'' 4 HUGH JOHN CARTHY EF PRO CYCLING 45H 21' 29'' + 00H 00' 58'' 5 ENRIC MAS MOVISTAR TEAM 45H 22' 25'' + 00H 01' 54'' 6 MARC SOLER MOVISTAR TEAM 45H 23' 15'' + 00H 02' 44'' 7 FELIX GROSSSCHARTNER BORA - HANSGROHE 45H 24' 02'' + 00H 03' 31'' 8 ALEJANDRO VALVERDE MOVISTAR TEAM 45H 24' 15'' + 00H 03' 44'' 9 WOUTER POELS BAHRAIN - MCLAREN 45H 24' 25'' + 00H 03' 54'' 10 MIKEL NIEVE MITCHELTON - SCOTT 45H 25' 14'' + 00H 04' 43''

🥇 Victoria para @DavidGaudu en la durísima etapa 11



And it’s all over! @DavidGaudu finishes the stage at the top of the table 🏔🏔@GroupamaFDJ #LaVuelta20 pic.twitter.com/FGEw7NZYBB — La Vuelta (@lavuelta) October 31, 2020

1 km do cilja - Iz Rogličeve skupine je skočil Aleksander Vlasov (Astana), ki pa ne ogroža slovenskega kolesarja v boju za rdečo majico.

1,5 km do cilja - Glavnina se vse bolj redči. Primož Roglič ima ob sebi še Seppa Kussa in Georga Bennetta. Richard Carapaz je že nekaj časa prepuščen samemu sebi. Ubežnika imata 1:50 prednosti.

2,7 km do cilja - Marc Soler (Movistar) in David Gaudu (Groupama-FDJ) se bosta očitno udarila za etapno zmago. Njuna prednost pred glavnino znaša 2:18.

3,9 km do cilja - Richard Carapaz je ostal brez pomočnikov. Primož Roglič jih ima še štiri.

5,3 km do cilja - Marc Soler (Movistar) je v skupini ubežnikov pospešil. V skupnem seštevku za Primožem Rogličem zaostaja 3:52, njegova današnja prednost pa zdaj znaša 1:53. Priključil se mu je David Gaudu (Groupama-FDJ).

🏁 - 5 km | Etapa 11 - Stage 11 | #LaVuelta20



💥 ¡@solermarc93 se lanza en solitario!

🇪🇸 Soler want to do it alone in La Farrapona!



👉https://t.co/zqaO4Bw62K pic.twitter.com/oFmdTYU9Rb — La Vuelta (@lavuelta) October 31, 2020

5,5 km do cilja - Prednost ubežnikov je še vedno znosnih 2:03.

9 km do cilja - Zdaj je še peterica ubežnikov in ima 2:40 prednosti.

11,5 km do cilja - Bruno Armirail (Groupama-FDJ) je odpadel iz skupine ubežnikov, ki ima 2:44 prednosti. V glavnini, kjer je Primož Roglič (Jumbo Visma), še ni prišlo do skokov. Te lahko pričakujemo ob zaključku vzpona, ko se bo cesta bolj postavila pokonci. Slovenski kolesar je videti izjemno motiviran tudi danes.

Njegovi moštveni kolegi so na čelu glavnine, pri narekovanju tempa pa so jim v pomoč tudi kolesarji UAE Emirates, ki pa na Vuelti nimajo v svojih vrstah Tadeja Pogačarja, junaka dirke Tour de France.

Esteban Chaves je medtem že odpadel, pred njim pa tudi Chris Froome.

16,5 km do cilja - Začel se je zaključni vzpon današnjega dne. Ubežniki z Marcom Solerjem (Movistar) na čelu ima 3:02 prednosti, kar pomeni, da ga virtualno od rdeče majice loči 50 sekund.

Foto: A.S.O.

19 km do cilja - Primož Roglič je pripravljen

Slovenski kolesar je pred današnjim dnevom izpostavil tri pomembne etape v boju za skupno zmago: "Današnja, jutrišnja in nato še posamični kronometer. Po njem bomo imeli čistejšo sliko, kdo se bo boril za skupno zmago."

34 km do cilja - Gorski cilj I. kategorije - Puerto de San Lorenzo

1. Guillaume Martin (Cofidis) 10 točk

2. Marc Soler (Movistar) 6

3. David Gaudu (Groupama-FDJ) 4

4. Michael Storer (Sunweb) 2

5. Nelson Oliveira (Movistar) 1

Pred kolesarji je še spust, nato pa se bodo praktično vseskozi vzpenjali do cilja na Alto de La Farrapona (16,5 km/6,2-odstotni naklon). Prednost ubežnikov je 2:30.

36 km do cilja - Osmerica ubežnikov ima 2:40 prednosti. Med njimi je tudi Marc Soler (Movistar), ki v skupnem seštevku za Primožem Rogličem (Jumbo Visma) zaostaja 3:52.

40 km do cilja - Kolesarji so začeli s predzadnjim vzponom. Puerto de San Lorenzo (10 km/8,6-odstotni naklon) bo predstavljal nov izziv. Prednost ubežnikov, med katerimi je še vedno Marc Soler (Movistar), znaša 2:51. Na čelu glavnine so kolesarji Jumbo-Visme.

Foto: A.S.O.

Spomina na leto 2014, ko je na ciljnem vzponu Alto de La Farrapona, kjer je tudi danes cilj, Alberto Contador premagal Chrisa Frooma.

🔙 TBT La Vuelta 2014. ⛰️¡La última vez que la carrera llegó a La Farrapona, @albertocontador dio un verdadero espectáculo! 🤩 / 🇬🇧Contador vs @chrisfroome was the situation the last time La Vuelta ended on the top of La Farrapona #LaVuelta20 pic.twitter.com/pCXXSJzkss — La Vuelta (@lavuelta) October 31, 2020

50 km do cilja - Med ubežniki je tudi Marc Soler (Movistar), ki v skupnem seštevku za rdečim Primožem Rogličem zaostaja 3:52. Trenutni prednost ubežnikov je 3:15.

74 km do cilja - Marc Soler (Movistar) je ujel ubežnike - Guillaume Martin (Cofidis), Nelson Oliveira (Movistar), Tim Wellens (Lotto Soudal), Niklas Eg (Trek-Segafredo), Mark Donovan, Michael Storer (Sunweb), David Gaudu, Bruno Armirail (Groupama-FDJ).

Najhitrejši na gorskem cilju Alto de la Cobertoria je bil Guillaume Martin (Cofidis).

1. Guillaume Martin (Cofidis)10 točk

2. Niklas Eg (Trek-Segafredo) 6

3. Mar Soler (Movistar) 4

4. Michael Storer (Sunweb) 2

5. Nelson Oliveira (Movistar) 1

Na čelu glavnine so kolesarji Jumbo-Visme in Ineos Grenadiers, ki svoje upe polagajo na Primoža Rogliča in Richarda Carapaza.

81 km do cilja - Povprečna hitrost v prvi polovici današnjega dne je znašala 41 km/h. Marc Soler (Movistar), ki v skupnem seštevku za vodilnim Primožem Rogličem zaostaja za 3:52, je 8 km pred vrhom gorskega cilja Alto de la Cobertoria skočil iz glavnine.

🏁 -81 km | Etapa 11 - Stage 11 | #LaVuelta20



💥 ¡Salta @solermarc93 en las primeras rampas de La Cobertoria!

🇬🇧 @Movistar_Team goes in the attack with Soler!



👉https://t.co/zqaO4Bw62K pic.twitter.com/F4LDmzF6uB — La Vuelta (@lavuelta) October 31, 2020

85 km do cilja - Kolesarji so začeli z vzponom na naslednji težji preizkus, ki sliši na ime Alto de La Cobertoria (9,8 km/9-odstotni naklon). Prednost ubežnikov znaša dve minuti.

Foto: A.S.O.

110 km do cilja - Gorski cilj I. kategorije - Alto de la Colladona (km 56)

1. Nelson Oliveira (Movistar) 10 točk

2. Michael Storer (Sunweb) 6

3. Niklas Eg (Trek-Segafredo) 4

4. Mark Donovan (Sunweb) 2

5. Bruno Armirail (Groupama-FDJ) 1

115 km do cilja - Prvi resnejši vzpon že dela selekcijo.

120 km do cilja - Juanpe Lopez (Trek Segafredo), Ivo Oliveira (UAE Team Emirates), Tsgabu Grmay (Mitchelton Scott), Gino Mäder (NTT Pro Cycling), Ion Izagirre (Astana Pro Team), Clément Champoussin (AG2R La Mondiale), Tim Wellens, Van der Sande (Lotto Soudal), Pierre Luc Perichon (Cofidis), José Joaquín Rojas (Movistar Team) in Gonzalo Serrano (Caja Rural-Seguros RGA) imajo 45 sekund prednosti.

Kolesarji bodo začeli z vzponom na gorski cilj I. kategorije Alto de La Colladona (7 km/6,5-odstotni naklon).

Foto: A.S.O.

130 km do cilja - V begu je zdaj že 12 kolesarjev. Pridružili so se še Juanpe Lopez (Trek Segafredo), Ivo Oliveira (UAE Team Emirates), Tsgabu Grmay (Mitchelton Scott) in Gino Mäder (NTT Pro Cycling).

135 km do cilja - Tim Wellens (Lotto Soudal) je medtem osvojil prvi gorski cilj – Alto de La Campa (8,3 km/4-odstotni naklon) -, na katerem je pobral tri točke v boju za pikčasto majico.

Kmalu so se mu v begu pridružili Clément Champoussin (AG2R La Mondiale), José Joaquín Rojas (Movistar), Ion Izagirre (Astana), Gonzalo Serrano (Caja Rural-Seguros RGA), Magnus Cort (EF Pro Cycling), Pierre-Luc Périchon (Cofidis) in Tosh van der Sande (Lotto Soudal) Prednost pred glavnino znaša 46 sekund.

Michael Woods (EF) je potrdil, da je bila pred štartom polemika glede včerajšnjih zaostankov: "Mislim, da je UCI komisar naredil napako. Na štartu so dejali, da bodo na cilju upoštevali pravilo treh sekund med dvema skupinama. A so nato na cilju spremenili odločitev in upoštevali pravilo ene sekunde med skupinama. Mislim, da to ni pošteno. Ne moreš kar spremeniti pravila."

Če bi obveljala pravila, kot so bila kolesarjem predstavljena, bi pomenilo, da bi bil Richard Carapaz za dve sekundi v prednosti pred Primožem Rogličem in danes kolesaril v rdeči majici. Tako imata zdaj identičen čas, majica najboljšega pa je zaradi boljših etapnih uvrstitev na plečih člana Jumbo Visme.

165 km do cilja - Tim Wellens (Lotto Soudal) se je odločil za pobeg in ima 20 sekund prednosti.

12.36 - Drama na štartu

Pred štartom in tudi včeraj zvečer je bilo veliko debat, ali so komisarji naredili pravo potezo, da so Richardu Carapazu pribili tri sekunde dodatka za zmagovalcem Primožem Rogličem, ker je bilo nekaj metrov razlike med njim, naslednjo skupino in tisto, v kateri je prikolesaril skozi ciljno črto Ekvadorec. Pri njegovi ekipi Ineos Grenadiers so mnenja, da tega pribitka ne bi smeli upoštevati in bi moral njihov kolesar še naprej voziti v rdeči majici vodilnega. Zdaj imata namreč z Rogličem isti čas, a ima Slovenec boljše etapne uvrstitve in je zato rdeča majica njegova. Nekateri so celo pisali, da ne kolesari v rdeči majici, a je vseeno temu tako.

Chris Froome (Ineos Grenadiers) je bil najglasnejši in se je pred štartom pogovarjal s komisarjem. "Včeraj so spremenili pravilo po etapi," je poudarjal.

Amazing scenes as Enric Mas starts to roll out for stage 11 of Vuelta...& Chris Froome calls him back. Start then delayed for several minutes while Froome debates how time gaps were calculated at finish yesterday with race chief Javier Guillén, (which led to Carapaz losing red). pic.twitter.com/6jObzssM7F — Daniel Friebe (@friebos) October 31, 2020

12.25 - Začeti bi se morala 170 kilometrov dolga etapa, ki bo imela kar pet gorskih ciljev, kolesarji pa bodo morali opraviti s 4700 višinskimi metri. Obeta se spektakularen zaključek. A je bilo že pred štartom vroče.

Primož Roglič (Jumbo Visma) je oblečen v rdečo majico vodilnega, a ima identičen čas kot drugi Richard Carapaz.

1⃣7⃣0⃣ km

5⃣ categorised climbs - 4 Cat 1's and a Cat 3

4⃣7⃣0⃣0⃣m of vertical gain



Check out today's test for the climbers.#lavuelta20 | @lavuelta pic.twitter.com/BYyI2s1WFL — letourdata (@letourdata) October 31, 2020

Skupni vrstni red pred 11. etapo:

1. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) 40:25:15

2. Richard Carapaz (Ekv/Ineos Grenadiers) isti čas

3. Daniel Martin (Irs/Israel Start-Up Nation) 0:25

4. Hugh Carthy (VBr/EF Pro Cycling) 0:51

5. Enric Mas (Špa/Movistar) 1:54

6. Felix Grossschartner (Avt/Bora-hansgrohe) 3:19

7. Esteban Chaves (Kol/Mitchelton-Scott) 3:28

8. Alejandro Valverde (Špa/Movistar) 3:35

9. Wout Poels (Niz/Bahrain-McLaren) 3:47

10. Marc Soler (Špa/Movistar) 3:52