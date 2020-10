Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Richard Carapaz in Primož Roglič si bosta po presenetljivem razpletu 10. etape zamenjala majici. Slovenec bo spet oblekel rdečo, Ekvadorcu pa bo posodil zeleno. Foto: Unipublic/Photogomez Sport

Potem ko je še pred včerajšnjo 10. etapo kazalo, da se bodo za etapno zmago pomerili šprinterji, saj je etapa razen dvokilometrskega zaključka navkreber ponujala večinoma ravninsko traso, so se svari obrnile drugače. Z zmago Rogliča, specialista za kronometer in gorske etape, ter spremembo v vrhu skupne razvrstitve, kjer sta se zamenjala prav Carapaz in Roglič.

Ta je z raketnim pospeškom prišprintal do etapne zmage – že tretje na letošnji Vuelti in 10. na tritedenskih dirkah –, pobral deset bonifikacijskih sekund ter po 20-minutnem posvetovanju komisarjev dirke še za tri sekunde zmanjšal oz. izničil zaostanek za Carapazom.

Komisarji so se namreč odločili, da je bil na cilju razmak med najbližjimi zasledovalci Rogliča in Carapazovo skupino dovolj velik, da glavnini, v kateri je bil tudi nosilec rdeče majice, niso pripisali istega časa. To je branilcu lanske zmage na rdeči pentlji znova prineslo skupno vodstvo.

Foto: A.S.O./Luis Angel Gomez

Z lanskim zmagovalcem Gira, ki ga je Roglič po padcu, poškodbi in želodčnih težavah končal na 3. mestu, sta sicer poravnana na časovni premici, a ima Roglič boljši izkupiček uvrstitev na posameznih etapah, zato bo danes spet dirkal v rdeči majici vodilnega, Carapazu, ki je drugi v posebnem seštevku po točkah, pa bo prepustil zeleno majico.

Carapaz športno priznal poraz: Na koncu je zmagal najboljši

"Najboljši kolesar je zmagal," je bil kratek odgovor Ekvadorca po razpletu 10. etape. "Pričakovali smo mirno etapo, a je bil zaključek precej napet. Veliko ekip je bilo v igri za dober rezultat, vključno z nami. Bil je res eksploziven finale, ekipa je opravila odlično delo, ampak na koncu je zmagal najboljši," je priznal 27-letni Carapaz, ki je včeraj ob veliki pomoči zvestega pomočnika Kostaričana Andreya Amadorja zasedel 14. mesto.

Foto: Unipublic/Photogomez Sport

Obeta se brutalen konec tedna

Pri Ineosu seveda še zdaleč niso obupali. Nova priložnost za dokazovanje je že pred vrati.

Pred karavano sta ta konec tedna dve brutalno zahtevni in odločujoči gorski etapi, v katerih bo Carapaz moral pridobiti nekaj prednosti, saj je v torek, po drugem dnevu premora na Vuelti, na sporedu (edini) kronometer, kjer je pričakovati, da bo Roglič precej boljši od Carapaza.

Današnja 11. etapa naj bi bila s petimi kategoriziranimi vzponi, od teh bodo štirje prve kategorije, ena najtežjih na letošnji Vuelti.

Po 170 kilometrih se bo končala s 16,5-kilometrskim vzponom na 1.708 metrov visoki Alto de la Farrapona (v zadnjih dveh kilometrih je naklonina 12-odstotna), kjer bodo po pričakovanjih obračunali favoriti za rdečo majico.

Štart etape bo nekaj čez 12. uro, karavano pa je v cilju pričakovati med 17.00 in 17.30.