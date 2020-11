Roglič specialist za šprint? "Vedno si želim biti kar najbolj vsestranski kolesar."

Sobota bo še zadnji dan, ko bi Richard Carapaz (Ineos), Hugh Carthy (EF Pro Cycling) in preostali izzivalci za skupno zmago še lahko resno napadli Rogličevo vodstvo, nedeljski zaključek do Madrida bo namreč klasična "parada" za novega šampiona španske pentlje. Oziroma starega, če bo šlo vse po sreči, saj Roglič brani lansko zmago.

Vrhunci dneva:

⏯ @remicav ha estado cerca de dar la sorpresa pero no ha podido evitar un sprint en grupo en Ciudad Rodrigo. Revívelo en 1'.



⏯ @MagnusCort won again in #LaVuelta20 in a stage where Cavagna was close to surprising the GC group. The 1' summary." pic.twitter.com/ly2DPIvyN4 — La Vuelta (@lavuelta) November 6, 2020

Kot nosilec zelene majice lahko postreže tudi s šprintom

Kisovčan ima zdaj 45 sekund prednosti pred Ekvadorcem Carapazom in 53 pred Britancem Carthyjem. Foto: Luis Angel Gomez ©PHOTOGOMEZSPORT2020 V cilju današnje etape se je uradni pobiralec izjav pošalil s slovenskim državnim prvakom in mu dejal, da je očitno specialist za šprinte. "Zakaj pa ne," se je smejalo Rogliču, ki danes sicer ni bil povsem zadovoljen z razpletom etape, pot do pete zmage na letošnji Vuelti mu je namreč preprečil Portugalec Rui Costa, ki je slovenskega asa nekoliko oviral v ciljnem šprintu in bil za to tudi kaznovan.

"Vedno si želim biti kar najbolj vsestranski kolesar. Že na začetku Vuelte sem dejal, da si želim vsak dan dirkati po najboljših močeh, a danes sem bil za malenkost prekratek. Vseeno je za nami dober dan," je še povedal 31-letni Zasavec, vendarle vesel, da ostaja v odličnem položaju za ponovitev lanskega uspeha. V skupnem seštevku je na račun šestih bonifikacijskih sekund za drugo mesto v etapi celo povečal prednost pred Ekvadorcem Carapazom na 45 sekund.

"Ko vidiš, da je nekaj hitrih kolesarjev odpadlo, lahko kot nosilec zelene majice postrežeš s šprintom. To je nekaj normalnega," je še povedal dobro razpoloženi Roglič, ki je za zaključek zadnjega velikega toura leta ohranil dovolj moči. Poleg rdeče ima v lasti še zeleno majico najboljšega po točkah, ki je do Madrida, če le varno prispe v špansko prestolnico, ne more več izgubiti.

🎙️"I want to be as complete rider as possible. I try to do everyday my best"

💬"Trato de ser lo más completo posible como corredor" @rogla



❤️El líder de #LaVuelta20 ha vuelto a demostrar su velocidad en el final de hoy. pic.twitter.com/7NVF8xGrJU — La Vuelta (@lavuelta) November 6, 2020

Jutri še zadnja priložnost za Rogličeve konkurente

Jutri bodo Roglič in njegovi kolegi iz močne zasedbe Jumbo-Visme zagotovo tarča napadov, saj časa za taktiziranje in zavlačevanje ni več. Tisti, ki še upajo na skupno zmago, bodo bržčas napadli na zaključnem klancu 17. etape, zahtevnem vzponu na Covatilli (11,4 kilometra s povprečnim naklonom 7,1 odstotka). Roglič treme – kot kaže – nima. "V soboto bo velik, odločilen dan in na nas je, da bomo osredotočeni ter dali vse od sebe. Potem bomo videli, kaj to pomeni," je povedal.

Zelene majice Roglič ne more več izgubiti. Tudi lani je v Madridu slavil skupno zmago in zmago v seštevku točk. Foto: Luis Angel Gomez ©PHOTOGOMEZSPORT2020

Danec izkoristil priložnost

Roglič danes naposled ni bil kos le 27-letnemu Dancu Magnusu Cortu Nielsenu, ki se je veselil svoje tretje etapne zmage na Vuelti (dve ima še iz leta 2016). "Odlično sem tempiral šprint, bil sem v dobrem položaju, ne preveč zadaj, ne preveč spredaj. Nekaj manj kot 200 metrov pred ciljem pa sem pospešil na vso moč in slavil. Nisem vedel, kako se bo razpletla današnja etapa. Prva naloga je bila pomagati Carthyju in ga pripeljati prek vzponov. Potem pa sem videl, da v skupini ni veliko hitrejših kolesarjev od mene," se je v cilju veselil Cort Nielsen.

❤️@rogla ha bonificado 6 segundos para afrontar con más margen la etapa decisiva de #LaVuelta20.

🎬 ¡Disfruta del minuto de La Roja!



❤️Roglic kept the focus and even took 6 bonus seconds at the sprint in Ciudad Rodrigo!

🎬 Tune in for the red jersey minute!@CarrefourES pic.twitter.com/I6SF1qOp2E — La Vuelta (@lavuelta) November 6, 2020

Skupni vrstni red po 16 etapah Vuelte: 1. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) 64;20:31

2. Richard Carapaz (Ekv/Ineos Grenadiers) + 0:45

3. Hugh Carthy (VBr/EF Pro Cycling) 0:53

4. Daniel Martin (Irs/Israel Start-Up Nation) 1:48

5. Enric Mas (Špa/Movistar) 3:29

6. Wout Poels (Niz/Bahrain-McLaren) 6:21

7. Felix Grossschartner (Avt/Bora-Hansgrohe) 7:20

8. Alejandro Valverde (Špa/Movistar) 8:45

9. Aleksandr Vlasov (Rus/Astana) 8:54

10. David de la Cruz (Špa/UAE Team Emirates) 9:29

...

