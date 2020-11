Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Filippo Ganna, aktualni svetovni prvak v kronometru in zmagovalec štirih etap na svoji krstni tritedenski dirki, Dirki po Italiji, je pozitiven na novi koronavirus. Novico, ki je Ganno šokirala na pripravah italijanske reprezentance za evropsko prvenstvo na velodromu, so potrdili pri italijanski kolesarski zvezi.

24-letni italijanski kolesar Filippo Ganna, ki se je Montichiariju v italijanski pokrajini Lombardija z italijansko reprezentanco pripravljal na evropsko prvenstvo na velodromu - to bo med 11. in 15. novembrom na velodromu Kolodruma v Plovdivu v Bolgariji -, je bil na torkovem testiranju negativen, že naslednji dan pa se je zgodil preobrat.

Po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa se je Ganna v sredo začel počutiti nekoliko slabše. Takoj se je umaknil v sobo, kjer je opravil še eno testiranje. Izid je bil pozitiven, Ganna pa je takoj odpotoval v domačo oskrbo.

V reprezentanci so urgentno izvedli še eno testiranje, vsi testi so bili negativni. Testiranja bodo nadaljevali vse do zadnjega dne, ko bo reprezentanca, žal brez Ganne, enega ključnih mož, odpotovala v Bolgarijo.

Za Ganno, kolesarjem ekipe Ineos Grenadiers, je izjemno uspešna sezona. Oktobra je v Imoli postal svetovni prvak v vožnji na čas, na Giru dosegel štiri etapne zmage (poleg treh v kronometru še eno na hriboviti trasi), postal italijanski državni prvak v kronometru in zmagal tudi na kronometrski etapi dirke od Tirenskega do Jadranskega morja.

