Če ne bi test kazal drugače, sploh ne bi vedel, da se je okužil s "korono"

Marko Džalo, športni terapevt iz kolesarske ekipe Ineos Grenadiers, je na današnji dan pred tremi tedni, tako kot celotna karavana na Dirki po Italiji, užival v prvem prostem dnevu na dirki. Še dopoldne je odtekel polmaraton, in to s solidnim časom, kot pravi, zvečer pa mu je klubski zdravnik sporočil, da je bil njegov test na koronavirus, ki ga je opravil dan prej, pozitiven! Kako se je spoprijel s precej nepričakovano novico, vsaj glede na številne predhodne negativne teste, kako so se odzvali v ekipi, kakšni ukrepi so sledili in kako je sam doživljal karanteno?

Menda vam je šele testiranje pokazalo, da ste pozitivni na koronavirus? Niste opazili nobenih simptomov?



Ne, nobenih simptomov nisem imel, in če ne bi opravili testa, ne bi niti vedel, da sem pozitiven na koronavirus.



Testirali so nas po 9. etapi in nato vzorce odpeljali v Milano. Rezultate smo pričakovali v naslednjih 24 urah. Naslednji dan je bil na Giru prost dan, tako da sem imel še čas odteči polmaraton, v dežju in vetru. In to s solidnim časom.



Novico o pozitivnem testu mi je zvečer sporočil ekipni zdravnik.

Džalo z Geraintom Thomasom, prvim favoritom za končno zmago na letošnjem Giru. Po padcu in odstopu po 3. etapi je v njegove čevlje po naključju stopil Tao Geoghegan Hart in presenetljivo postal zmagovalec 103. izvedbe Dirke po Italiji. Foto: osebni arhiv

Kakšen je bil prvi odziv ekipe? Ste ugibali, kje bi se lahko okužili? Ali ste se takoj sprijaznili z dejstvom, da tako pač je? Kako dolgo pred testiranjem ste bili v mehurčku, torej brez fizičnega stika?



Takoj so me izolirali in temeljito izprašali, s kom sem bil v zadnjih 48 urah v stiku. Seveda smo ugotavljali, kje bi se lahko okužil, saj smo zelo striktni glede ohranjanja mehurčka.



Edina možna opcija je, da sem se okužil v hotelu, saj so bili skoraj v vseh hotelih, v katerih smo bili nastanjeni, poleg ekip, še drugi gostje.

Foto: osebni arhiv



Test ste verjetno opravili tudi pred prihodom na Giro …



Da, pravila narekujejo, da moramo pred začetkom vsake dirke oddati dva negativna testa.



Dva testa sem opravil tudi pred odhodom na svetovno kolesarsko prvenstvo v Italiji in še dva pred začetkom Gira. Se pravi, štiri teste v 14-dneh pred Dirko po Italiji.



Vsi smo bili negativni še tri dni pred začetkom dirke, do naslednjega testa pa je minilo 12 dni. In ravno ob začetku dirke, ko so bile etape na Siciliji, so bili hoteli "najslabši", tudi glede ohranjanja mehurčka.

Jos van Emden … Na slabe pogoje v hotelih na Siciliji, kjer so kolesarske ekipe bivale v istih hotelih in obedovale v istih restavracijah kot splošna javnost, je v pogovoru za Cycling Podcast opozoril tudi kolesar Jumbo Visme

Ste se bali, da bi se okužba razširila? Glede na naravo vašega dela ste bolj ali manj v stiku z vsemi v ekipi. Ali se je to zaradi pandemije kakorkoli spremenilo? Ali se en maser druži samo s točno določenimi kolesarji in člani ekipe?



Filippo Ganna (v rožnati majici) je prvi Giro proslavil s kar štirimi etapnimi zmagami. Foto: osebni arhiv Ker sem bil na Giru na klubskem avtobusu, to pomeni, da sem bil v stalnem stiku s kolesarji, od odhoda pa vse do prihoda v hotel, razen seveda med samo etapo.



Ravno zato je bilo nekako čudno, da bi bil ravno jaz pozitiven, saj sem bil med vsemi še najmanj izpostavljen zunanjim vplivom.

Po drugi strani pa seveda novica za ekipo ni bila nič kaj prijetna, saj je znano, da se okužba hitro širi, in glede na to, da nisem imel nobenih simptomov, je bilo tudi težko ugotoviti, koliko časa so bili drugi izpostavljeni virusu. Na masažah je namreč stik s kolesarji kar najbolj neposreden.



Po mojem pozitivnem testu se je celotna ekipa še naslednje štiri dni zapored testirala vsak dan. Želeli smo, da bi takoj ugotovili, ali se virus širi znotraj ekipe, a se k sreči ni. Vsi so do konca Gira ostali negativni.



Ali ste v kolesarskem mehurčku ves čas morali nositi maske?



Maske so obvezne, stalno in povsod, razen, ko si sam v vozilu, pod prho in ko spiš. To je okrog 16 ur dnevno.



Kaj je sledilo po pozitivnem testu? Ponovitev testa ali takojšnja karantena?



Po pozitivnem testu sem moral počakati, da se je celotna ekipa odpravila na etapo, meni pa so pustili avto, da sem se lahko odpeljal v Slovenijo.



Ves čas sem bil v stiku z ekipnim zdravnikom, ki je covid-19 prebolel marca. Dajal mi je navodila, kaj sledi oziroma kaj naj storim. K sreči sem imel možnost, da sem se samoizoliral tudi od družine, da ne bi koga okužil, dokler ne dobim rezultatov drugega testa, ki sem ga opravil v domovini.



Tudi drugi test je bil pozitiven, temu je sledila 14-dnevna karantena.

Ste po koncu karantene opravili še en test?



Po navodilih osebnega zdravnika in epidemiologa mi še enega testa ni bilo treba opraviti, saj naj bi bil test lahko pozitiven še nekaj tednov po popolni ozdravitvi, a nenevaren za širjenje po pretečenih 14 dneh.



Glede na to, da v času karantene nisem razvil simptomov, sem se na zadnji dan Gira lahko končno odpravil domov k družini, kar je bilo slajše od zmage na Dirki po Italiji (smeh, op. a.).



Kako sami gledate na novi koronavirus in njegove razsežnosti?



Sam virus ima zelo širok spekter simptomov oziroma bolezni, ki te lahko doletijo, zato mislim, da se z njim res ne gre šaliti. Glede na njegovo hitro širjenje nam res ne kaže najbolje.



Očitno sem imel srečo in simptomov nisem razvil, medtem ko številni te sreče nimajo. Samo čas bo pokazal, kako novi koronavirus vpliva na bolnike na dolgi rok. Kar nekaj oseb iz kolesarskega sveta, ki je prebolelo virus, toži, da še vedno niso "pravi", ko gre za fizične napore, pa je od bolezni minilo že kar nekaj mesecev.

Foto: osebni arhiv

Letošnji Giro je bil za vaše moštvo po šoku v 3. etapi, ko je zaradi padca in poškodbe odstopil glavni favorit za skupno zmago Geraint Thomas, izredno uspešno. Tao Geoghegan Hart je zmagal v skupnem seštevku, vsega skupaj so kolesarji Ineos Grenadiers nanizali sedem etapnih zmag in postali najuspešnejša ekipa 103. izvedbe Dirke po Italiji. Kako ste sami na daljavo spremljali dirko? Ste bili v stiku s kolesarji?



Da, v izolaciji mi niti ni preostalo drugega, kot da spremljam Giro. Bili so dnevi, ko sem lahko kar na treh ekranih hkrati spremljal kolesarstvo.

Foto: osebni arhiv



Z ekipo smo bili stalno v stiku, maserje sem kar doma s kavča usmerjal kako in kaj, kolesarji so z mano dnevno kontaktirali glede mojega počutja. Nekako sem se še vedno počutil, kot da sem v Italiji, saj sem bil stran od družine.



Najbolj sem pogrešal tempo in adrenalin same dirke, saj letos res ni bilo toliko kolesarjev kot v prejšnjih sezonah.



Kako drugačna je bila sezona 2020 za vas? Navajeni ste odsotnosti od doma, letos je bilo najbrž precej drugače.



Foto: osebni arhiv Da, letošnja sezona je bila zares nenavadna. Prvi val in zapiranje držav sta se začela ravno v obdobju spomladanske sezone, kar v kolesarskem svetu pomeni najbolj zaseden urnik v letu.



V običajni sezoni sem bil v treh mesecih doma vsega skupaj deset do 14 dni, letos pa sem bil kar tri mesece brez dirk ali priprav. Nekako se mi zdi, kot da se nam je junija začela nova sezona.



Januarja sem v enem mesecu obkrožil svet, začel sem priprave v Avstraliji, nadaljeval v Los Angelesu, do prve dirke po Algarvu na Portugalskem. En dan, preden bi se moral podati v Italijo, na dirki Strade Bianche in Tirreno Adriatico, so odpovedali vse kolesarske dogodke.



Konec maja smo začeli prve skupne priprave v francoski Isoli 2000, julija, ko bi morala biti Dirka po Franciji, pa smo bili na Tenerifih, na še enih višinskih pripravah.



Po vrnitvi z "višine" je bila končno prva dirka - Dauphine, in sicer kar šest mesecev po moji zadnji. Sledile so priprave v Monaku, pa Tirreno Adriatico, svetovno prvenstvo, priprave v Monaku in pa Giro, no vsaj do prvega prostega dneva (smeh, op. a.).



Kako optimistični oziroma pesimistični ste glede scenarijev za sezono 2021?



Mislim, da so dokazali, da se kolesarske dirke in priprave da izpeljati, seveda pod pogojem, da pri tem vsi sodelujejo, od organizatorjev, hotelov in ekip, ter vsi skrbijo za ukrepe, tako da sem glede nove sezone kar optimističen.



Bomo pa videli, s kakšnim koledarjem bomo izpeljali sezono 2021, saj je kar nekaj manjših dirk zaradi trenutne situacije imelo finančne težave.



Sicer pa je zdravje na prvem mestu!

Preberite še: