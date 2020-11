Princ William se je okužil s koronavirusom, a je to skrival pred javnostjo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Britanski princ William se je spomladi okužil s koronavirusom, poroča BBC, to se je zgodilo kmalu po tem, ko je bil pozitiven njegov oče, princ Charles, prav tako se je v tistem času okužil tudi britanski premier Boris Johnson.

William, ki je drugi v vrsti za britanski prestol, okužbe ni razkril javnosti, da ne bi povzročil razburjenja. "Takrat se je veliko dogajalo in ni hotel, da bi ljudi skrbelo," pojasnjujejo v tabloidu The Sun. Ko je izvedel za okužbo, se je osamil v družinskem dvorcu v Norfolku, njegovo zdravstveno stanje so spremljali dvorni zdravniki, v tem času pa je izpolnjeval obveznosti prek telefona oziroma videoklicev.

V Kensingtonski palači, kjer William živi in službuje, navedb britanskih medijev niso zanikali, a jih niso želeli komentirati.

