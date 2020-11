Evforija in solze sreče na cilju Vuelte, poglejte, koliko mu pomeni etapna zmaga #video

Zmagovalec 15. etape Jasper Philipsen v objemu ekipnega tovariša Iva Oliveire. Foto: Unipublic/Photogomez Sport

"To je neverjetno. Ne morem povedati, kako zadovoljen sem s to zmago. Vso Vuelto sem čakal na pravi trenutek. To je več, kot sem kadarkoli pričakoval. Te zmage mi zdaj ne more vzeti nihče, zato bom užival in poskušal končati dirko," je bil presrečen moštveni kolega Tadeja Pogačarja Jasper Philipsen, ki je dosegel svojo prvo etapno zmago na tritedenskih dirkah.

22-letni Belgijec, ki se prihodnje leto iz ekipe UAE Emirates seli v k Nizozemcu Mathieuu van der Poelu v Alpecin-Fenix, je slavil na najdaljši etapi letošnje Vuelte, potem ko se je izstrelil zadnjih 100 metrov pred ciljem, ki je bil speljan navkreber, in ugnal dva nemška kolesarja Pascala Ackermanna (BORA-hansgrohe) in Jannika Steimla (Deceuninck - Quick Step).

230 kilometrov dolga etapa od Mosa do Puebla de Sanabrie je potekala v hladnem, vetrovnem in deževnem vremenu in ni prinesla sprememb na vrhu skupne razvrstitve.

Primož Roglič (Jumbo-Visma) je v cilj pripeljal v času zmagovalca in zlahka ubranil rdečo majico vodilnega, Ekvadorec Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) še vedno zaostaja za 39 sekund, medtem ko ima Britanec Hugh Carthy na 3. mestu 47 sekund zaostanka.

Kaj kolesarje na Vuelti čaka danes?