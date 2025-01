"Tadej Pogačar si želi trojno krono," se glasi naslov članka na spletni strani španskega medija Relevo. Pišejo, da bo Tadej Pogačar v sezoni 2025 nastopil tudi na dirki po Španiji, ki jo kot edino od velike trojice dirke (ob Giru in Touru) še ni osvojil. Če mu bo to le dopuščalo zdravje. Šestindvajsetletni slovenski kolesar je trikratni zmagovalec dirke po Franciji (2020, 2021 in 2024), lani pa je prvič dobil dirko po Italiji. Z Vuelte ima za zdaj tri etapne zmage in majico najboljšega mladega kolesarja, ko je bil ob edinem svojem nastopu na koncu skupno tretji (2019). Takrat sta ga premagala samo Primož Roglič in Alejandro Valverde.

Tadej Pogačar Foto: Guliverimage Decembra je Pogačar dejal, da se bo med Girom in Vuelto odločil po razkritju tras obeh dirk. Zdaj sta ti dve znani in tako naj bi odločitev padla. In kolesar ekipe UAE Emirates naj bi se odločil za špansko pentljo, ki so bo z uvodnimi etapami sicer začela v Italiji in imela nekaj zelo zahtevnih etap v Pirenejih. Uradno sporočilo ekipe naj bi sledilo v naslednjih dneh. Vuelta bo potekala med 23. avgustom in 12. septembrom, na njej pa bo nastopil tudi Pogačarjev veliki tekmec s Toura Jonas Vingagaard.

Doslej so vse tri največje tritedenske dirke na svetu osvojili Jacques Anquetil, Felice Gimondi, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Alberto Contador, Vincenzo Nibali in Chris Froome.