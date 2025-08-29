To so najnevarnejši ukrajinski vojaki

Najelitnejša ukrajinska vojaška specialna enota se imenuje 10. specialni odred. Enota, ki je neposredno podrejena glavnemu obveščevalnemu direktoratu ukrajinskega ministrstva za obrambo (GRU MO), tajno deluje za sovražnikovimi bojnimi črtami, in to tudi na ruskih tleh. V 10. specialni odred lahko pridejo le vojaki, ki prestanejo najzahtevnejše preizkuse vzdržljivosti in preživetja.

Vse se je začelo z Jaroslavom Goroškom, ki je v 80. letih preteklega stoletja služil v več enotah sovjetskih specialnih sil, bil hudo ranjen, si prislužil vojaška priznanja in se povzpel do čina namestnika poveljnika brigade v generalštabu Sovjetske zveze.

Goroško postavi na noge ukrajinske specialne enote

Po diplomi na vojaški akademiji so vojnemu veteranu ponudili visok položaj v Moskvi z možnostjo hitrega napredovanja. Toda Goroško je imel druge načrte. Ruskim uradnikom je dejal: "Sem Ukrajinec in rad bi se vrnil služit v Ukrajino." To je bilo malo pred razpadom Sovjetske zveze.

Decembra 1991 je Ukrajina pridobila neodvisnost. Goroško je zdaj nosil uniformo svoje domovine in prevzel nov vodstveni položaj. Samo dve leti pozneje je bil izkušeni elitni vojak zadolžen za reorganizacijo usposabljanja ukrajinskih specialnih sil (SOF).

10. specialni odred se bojuje na ruskih tleh

Goroško je tudi ustanovil 10. specialni odred, ki je jurišna in izvidniška veja vojaške obveščevalne službe, kot piše Times. Enota sprejema le ljudi, ki prestanejo najzahtevnejše preizkuse vzdržljivosti in preživetja. Prijavijo se lahko Ukrajinci (prvotno le častniki), ki so se izkazali v rednih enotah in bojnih misijah.

Letos poleti so mediji prvič poročali, da je Kijev potrdil, da 10. specialni odred izvaja bojne akcije tudi na ruskem ozemlju. Člani so izurjeni, da lahko prikrito vstopijo na sovražnikovo ozemlje po kopnem, morju in v zraku. So bojni potapljači, padalci in alpinisti. Zaradi svojih skoraj nadnaravnih sposobnosti se enota imenuje tudi šamanski bataljon.

Že pred invazijo spopadi z ruskimi enotami

Pripadniki 10. specialnega odreda so se pred leti v Afganistanu borili ob boku britanskih in ameriških sil za specialne operacije ter si prislužili sloves smetane ukrajinskih specialnih enot, piše britanski Times. "Pošiljamo jih na najtežje naloge, ker so najboljši in najpogumnejši," naj bi dejal visoki ukrajinski obveščevalni častnik.

Pripadniki 10. specialnega odreda so se proti ruskim silam bojevali že pred rusko invazijo. Spopadali so se z ruskimi sabotažnimi in izvidniškimi skupinami. Izvajali so tudi specialne operacije za sovražnikovim hrbtom.

Boj za Hostomel: ukrajinski proti ruskim specialcem

Čeprav je bil 10. odred na invazijo bolje pripravljen kot druge enote ukrajinskih oboroženih sil, je bil vsesplošni ruski napad na Ukrajino 24. februarja 2022 vseeno šok, pojasnjuje eden od članov. "Vsak dan so nam govorili, da se bo invazija začela jutri, vendar se ni. Ko se je končno začela, nisem verjel."

Ukrajinski 10. specialni odred je sodeloval v bitki za Hostomel. Na fotografiji: uničeni helikopter v bližini letališča Hostomel. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Možje so bili takoj vrženi v boj proti ruskim specialnim enotam (Specnaz). V letalski bazi Antonov v Hostamelu pri Kijevu so ruski padalci poskušali zagotoviti zračno oskrbovalno pot za oklepne kolone, ki so napredovale proti ukrajinski prestolnici.

Bitka z ruskimi tankovskimi enotami pri reki Irpin

Eden od elitnih ukrajinskih vojakov je prvo uro bitke za Times opisal kot popoln kaos. Na koncu jim je le uspelo uničiti ruske enote na letališču. Nato so 10. specialni odred s helikopterji prepeljali v vas Moščun severozahodno od Kijeva, da bi sovražniku preprečili prečkanje reke Irpin. Če bi ruske sile prekoračile Irpin, bi to omogočilo neposreden prodor v ukrajinsko prestolnico.

Tri ekipe so po lastnih poročilih izpraznile vas in se vkopale v gozd na bregu reke, kjer so čakale na napad Rusov. Nato so iz zasede napadle napredujoče vojake, se z njimi spopadle v tesnem boju in udarile z obeh bokov. "Streljali smo z razdalje od pet do deset metrov. Vedno se trudimo ostati blizu sovražnika, ker potem ta ne more uporabiti svojega topništva."

Spopadi v bitki za Kijev

"Imajo veliko več topništva kot mi, vendar je njihova morala zelo nizka. Ne morejo se boriti ena na ena," trdi eden od ukrajinskih specialcev. Potem ko so premagali ruske čete in uničili več oklepnih vozil z britanskimi protitankovskimi raketami NLAW, so se ukrajinski elitni vojaki umaknili.

Ukrajinski specialci so s protioklepnimi raketometi ustavili prodiranje ruskih enot pri reki Irpin. Na fotografiji: uničeni ruski tanki v bližini reke Irpin. Foto: Guliverimage

Šamanski bataljon je sodeloval v vseh večjih spopadih v bitki za Kijev in še naprej napadal ruske enote, ko so te bežale proti Belorusiji skozi prepovedano Černobilsko izključitveno območje.

Uničevanje ključne ruske infrastrukture

Naloge 10. specialnega odreda so, da uničujejo infrastrukturo, ki je ključnega pomena za vojna prizadevanja Kremlja. Gre za prekinitev oskrbe, ki je tako pomembna tudi v sedanjem topniškem in jarkovskem bojevanju.

Ukrajinski elitni vojaki so tudi pomemben element psihološkega bojevanja: s svojimi nočnimi napadi vznemirjajo sovražnika in poskušajo ustvariti čim večjo zmedo.

Napadi na rafinerije, skladišča in komunikacije

Podrobnosti misij in tudi natančni cilji so tajni, kot piše Times. Toda pohodi pripadnikov 10. specialnega odreda pomagajo razložiti, kako so bile skrivnostno sabotirani ruske rafinerije nafte, skladišča streliva in komunikacijska omrežja.