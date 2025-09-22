Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

K. M., STA

22. 9. 2025
9.10

Ponedeljek, 22. 9. 2025, 9.10

Ukrajinci: To je prvi takšen napad v zgodovini #video

K. M., STA

"To je prvi napad na Be-12 v zgodovini," je sporočila agencija.

"To je prvi napad na Be-12 v zgodovini," je sporočila agencija.

Foto: x/@Gerashchenko_en

Oblasti na polotoku Krim, ki si ga je priključila Rusija, so danes Ukrajino obtožile napada z dronom, v katerem so umrli trije ljudje, 16 pa je bilo ranjenih. V ruskih napadih v Zaporožju na jugovzhodu Ukrajine so bili po navedbah Kijeva ponoči prav tako ubiti trije ljudje, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Ukrajinske sile so v napadu prvič zadele dve ruski amfibijski letali Be-12 Čajka, prav tako na okupiranem Krimskem polotoku, je danes zjutraj poročala ukrajinska vojaška obveščevalna služba (HUR). Trdijo, da gre za prvi tak napad v zgodovini.

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov: 

9.14 Ukrajinci: Prvič smo zadeli dve ruski vojaški amfibijski letali 
9.11 Novi napadi med Rusijo in Ukrajino zahtevali žrtve

9.14 Ukrajinci: Prvič smo zadeli dve ruski vojaški amfibijski letali 

Ukrajinske sile so prvič zadele dve ruski amfibijski letali Be-12 Čajka na okupiranem Krimskem polotoku, je danes zjutraj poročala ukrajinska vojaška obveščevalna služba (HUR).

Napad je bil izveden 21. septembra, izvedla pa ga je posebna enota HUR z imenom Primari, je zapisano v izjavi. Objavljen je bil tudi videoposnetek napada.

"To je prvi napad na Be-12 v zgodovini," je sporočila agencija. Sovjetsko amfibijsko letalo Be-12 Čajka je specializirano za protipodmorniško bojevanje in je opremljeno z visokokakovostnimi sistemi za odkrivanje in uničevanje podmornic.

Ukrajinska obveščevalna služba ločeno trdi, da so ukrajinske čete sestrelile tudi ruski helikopter Mi-8. Dan prej je ista agencija poročala, da je na Krimu uničila tri ruske helikopterje Mi-8 in radarsko postajo.

9.11 Novi napadi med Rusijo in Ukrajino zahtevali žrtve

Ruski guverner Krima Sergej Aksjonov je danes sporočil, da je ukrajinska vojska z dronom napadla letovišče Foros na polotoku. Pri tem sta bila poškodovana sanatorij in šolska zgradba. Kot je guverner sporočil na Telegramu, so bili v napadu po najnovejših podatkih ubiti trije ljudje, 16 pa jih je bilo ranjenih.

Ostanki sestreljenega brezpilotnika pa so po navedbah guvernerja povzročili požar blizu mesta Jalta. Rusko obrambno ministrstvo je napad označilo za terorističnega.

Ukrajina je medtem sporočila, da so bili v ruskih napadih v Zaporožju ponoči ubiti trije ljudje, dva pa ranjena. Po navedbah vodje regionalne vojaške uprave Ivana Fedorova so ruska letala na območje odvrgla najmanj pet bomb.

O ruskih napadih so minulo noč poročali tudi iz ukrajinske prestolnice Kijev in mesta Sumi na severovzhodu države, kjer so po navedbah tamkajšnjih oblasti zabeležili po enega ranjenega, še navaja AFP.

