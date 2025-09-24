Špansko vojaško letalo, s katerim je zgodaj zjutraj v bližini ruske eksklave Kaliningrad letela španska obrambna ministrica Margarita Robles, je zaznalo motnje satelitskega navigacijskega sistema GPS, je sporočilo špansko zunanje ministrstvo. Drugih podrobnosti za zdaj niso delili.

Na vojaškem letalu, na katerem je bila španska obrambna ministrica Margarita Robles, so bili tudi sorodniki španskih letalcev, ki so del Natove misije zračne obrambe na vzhodnem krilu. Misija vzhodno krilo se je začela v začetku tega meseca, potem ko je Poljska sestrelila (domnevno ruska) brezpilotna letala, ki so kršila njen zračni prostor.

Pretekli teden prestregli osem ruskih letal

Španski kontingent, znan kot misija Vilkas, kar v litovščini pomeni volk, je prejšnji teden prestregel osem ruskih letal, ki so letela nad Baltskim morjem, je v sredo sporočilo špansko obrambno ministrstvo. "Prišlo je do poskusa prekinitve signala GPS, vendar ker imajo naša letala šifriran sistem, niso bila prizadeta," je dejal tiskovni predstavnik obrambnega ministrstva.

"To se na tej poti običajno dogaja, tudi pri komercialnih poletih. Ni povezano s tem, ker gre za naša letala," so še sporočili z ministrstva. Španska obrambna ministrica Robles naj bi se v sredo med obiskom letalske baze Siauliai na dvostranskem srečanju sestala še s svojo litovsko kolegico Dovile Sakaliene.

Poveljnik na španskem letalu je novinarjem, ki so potovali z Margarito Robles, povedal, da so takšni incidenti pri letenju v bližini Kaliningrada za civilna in vojaška letala pogosti ter da lahko špansko letalo navigira tudi s pomočjo vojaških satelitov, je še poročal Reuters.