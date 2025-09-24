Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. P. K.

Sreda,
24. 9. 2025,
14.05

Osveženo pred

1 ura

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,42

Natisni članek

Natisni članek
GPS enklave Kaliningrad letalo

Sreda, 24. 9. 2025, 14.05

1 ura

Letalo na krovu s špansko ministrico v bližini ruske eksklave zaznalo motnje sistema GPS

Avtor:
A. P. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,42
Margarita Robles | Letalo s špansko obrambno ministrico Margarito Robles je zaznalo motnje v navigacijskem sistemu GPS. | Foto Reuters

Letalo s špansko obrambno ministrico Margarito Robles je zaznalo motnje v navigacijskem sistemu GPS.

Foto: Reuters

Špansko vojaško letalo, s katerim je zgodaj zjutraj v bližini ruske eksklave Kaliningrad letela španska obrambna ministrica Margarita Robles, je zaznalo motnje satelitskega navigacijskega sistema GPS, je sporočilo špansko zunanje ministrstvo. Drugih podrobnosti za zdaj niso delili.

Na vojaškem letalu, na katerem je bila španska obrambna ministrica Margarita Robles, so bili tudi sorodniki španskih letalcev, ki so del Natove misije zračne obrambe na vzhodnem krilu. Misija vzhodno krilo se je začela v začetku tega meseca, potem ko je Poljska sestrelila (domnevno ruska) brezpilotna letala, ki so kršila njen zračni prostor.

Pretekli teden prestregli osem ruskih letal

Španski kontingent, znan kot misija Vilkas, kar v litovščini pomeni volk, je prejšnji teden prestregel osem ruskih letal, ki so letela nad Baltskim morjem, je v sredo sporočilo špansko obrambno ministrstvo. "Prišlo je do poskusa prekinitve signala GPS, vendar ker imajo naša letala šifriran sistem, niso bila prizadeta," je dejal tiskovni predstavnik obrambnega ministrstva.

"To se na tej poti običajno dogaja, tudi pri komercialnih poletih. Ni povezano s tem, ker gre za naša letala," so še sporočili z ministrstva. Španska obrambna ministrica Robles naj bi se v sredo med obiskom letalske baze Siauliai na dvostranskem srečanju sestala še s svojo litovsko kolegico Dovile Sakaliene.

Poveljnik na španskem letalu je novinarjem, ki so potovali z Margarito Robles, povedal, da so takšni incidenti pri letenju v bližini Kaliningrada za civilna in vojaška letala pogosti ter da lahko špansko letalo navigira tudi s pomočjo vojaških satelitov, je še poročal Reuters.

letalska družba SAS
Novice Švedska zaznala izrazit porast motenja signalov GPS nad Baltskim morjem
Ursula von der Leyen
Novice Letalo von der Leyen tarča namernega motenja signala GPS
GPS enklave Kaliningrad letalo
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.