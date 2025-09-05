Švedska je od leta 2023 zaznala izrazit porast namernih motenj signalov GPS nad Baltskim morjem in za to okrivila Rusijo. Kot je v četrtek sporočila Švedska agencije za promet (STA), so poročila o motnjah satelitskega navigacijskega sistema GPS v letalskem prometu postala vsakodnevni pojav.

Švedska agencija je letos zabeležila 733 incidentov z motenjem signala GPS, v celotnem letu 2023 jih je bilo skupaj zgolj 55. Vir motenj so izsledili na ruskem ozemlju, ob letalstvu pa motenje signalov vpliva tudi na ladijski promet, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Vodja švedske agencije je opozoril, da so motnje signalov "resne" in predstavljajo "varnostno tveganje za civilno letalstvo". Ob tem je izpostavil, da poročilo nakazuje na povečanje motenj tako v ozemeljskem kot številčnem obsegu.

V nedeljo je bilo tarča motenj signala GPS po navedbah Evropske komisije tudi letalo z njeno predsednico Ursulo von der Leyen na krovu, ki je bilo na poti v Bolgarijo. Več si lahko preberete tukaj:

V začetku junija je Švedska skupaj s Finsko, Estonijo, Latvijo, Litvo in Poljsko skrb izrazila svetu Mednarodne organizacije civilnega letalstva (ICAO), katere članica je tudi Rusija. Svet ICAO je izrazil zaskrbljenost in zahteval, da Rusija upošteva mednarodne obveznosti ter se takoj preneha vmešavati. Kljub temu se je motenje signalov nad Baltikom povečalo, zato nameravajo države težavo jeseni izpostaviti še na generalni skupščini organizacije.

Kot poroča nemška tiskovna agencija dpa, je poleg Švedske tudi njena soseda Danska letos poročala o več motenjih signala GPS v primerjavi s preteklimi leti. Danska se trenutno sooča z dvema primeroma motenj signalov na teden, medtem ko se je leta 2023 soočala z dvema na mesec.