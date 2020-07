Iz grla ji je potegnil skoraj štiri centimetre dolgo glisto

Pet dni po zaužitju sašimija je 25-letna Japonka začutila bolečine in draženje v grlu, zato se je odločila obiskati zdravnika, ki je med pregledom ugotovil, da je v njenih mandljih skoraj štiri centimetre dolga glista, piše CNN.

Zdravnik je glisto s pomočjo pincete odstranil, ta pa je bila ob odstranitvi še živa. 25-letnica je v nadaljevanju opravila še krvne preiskave, ki so na srečo pokazale običajne rezultate, bolečine v grlu pa so tudi ponehale.

Nadaljnje preiskave in DNK-analize so žival identificirale kot ličinko četrte stopnje gliste – enega izmed številnih človeških parazitov, ki lahko prizadenejo ljubitelje surovih rib. Sicer pa 25-letnica ni osamljen primer. Po navedbah študije v ameriški reviji za tropske bolezni in higieno je bilo takih primerov okoli 700, vsi pa so povezani z zaužitjem surove morske hrane, ki vsebuje ličinke teh parazitov.