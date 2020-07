Priljubljena turistična destinacija najvarnejša v ZDA

V ZDA so v torek po podatkih univerze Johns Hopkins potrdili 63.262 novih okužb s koronavirusom, umrlo je še 850 ljudi. Število okuženih v ZDA se je povzpelo na 3,4 milijona, zaradi covid-19 pa je umrlo 136.432 ljudi. Okužbe se še naprej širijo predvsem na jugu in zahodu ZDA, najbolj varna zvezna država pa ostajajo Havaji.

Florida, kjer so potrdili že skoraj 292 tisoč okužb in 4409 smrti, je v torek podrla rekord po številu smrti - v tej zvezni državi je za covidom-19 v enem dnevu umrlo 132 ljudi. Povprečje smrti zadnjih sedmih dni je sedaj 81 v enem dnevu, kar pomeni, da Florida po tem kriteriju zaostaja le za Teksasom, piše STA.

Hiter rast okužb v Kaliforniji

Florida je v mesecu dni prešla z 2000 potrjenih okužb dnevno na 12 tisoč, kar je deloma posledica okrepljenega testiranja. Pred mesecem dni je bilo pozitivnih šest odstotkov testov, zdaj jih je pozitivnih 18 odstotkov. New York je imel 14. aprila tedensko povprečje 763 mrtvih, zdaj deset. V torek je guverner Andrew Cuomo poročal le o petih smrtnih primerih, pozitivnih je bilo 1,5 odstotka testov. New York ima sicer skupaj 403 tisoč potrjenih okužb in 32.408 mrtvih.

Okužbe hitro rastejo tudi v Kaliforniji, ki bo po številu okužb kmalu dohitela New York, pa tudi v Arizoni, kjer so jih v torek potrdili 4237. Potrdili so tudi rekordnih 3517 hospitalizacij, za covidom-19 pa je umrlo 92 ljudi. Skupaj ima država sedaj skoraj 130 tisoč okuženih in 2337 mrtvih.

Najbolj varna zvezna država pred koronavirusom v ZDA pa ostajajo Havaji, kjer so že na začetku marca uvedli obvezno 14-dnevno karanteno za vse obiskovalce. Guverner David Ige je v torek dejal, da bo ta ukrep podaljšal še za mesec dni, ker okužbe po celinskem delu ZDA hitro naraščajo. Na Havajih se je doslej okužilo 1263 oseb, umrlo pa jih je 22. Teksas je imel do torka zvečer 278 tisoč okužb in 3330 mrtvih, Kalifornija pa 343 tisoč okužb in 7221 mrtvih.

Predsednik ZDA Donald Trump je začel občasno nositi masko, kar priporočajo vsi zdravstveni strokovnjaki povsod po svetu, vendar v to še ni uspel prepričati vseh svojih podpornikov, še navaja STA.