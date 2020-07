Clintonova: Možno je, da Trump ne bo mirno zapustil Bele hiše

Nekdanja ameriška prva dama in ameriška državna sekretarka Hillary Clinton meni, da ameriški predsednik Donald Trump v primeru poraza na ameriških predsedniških volitvah, ki bodo novembra letos, ne bo pristal na to, da bi mirno zapustil Belo hišo. "Mislim, da je vprašanje, ali bo v primeru, da izgubi volitve, odšel mirno ali ne, povsem na mestu. Na to moramo biti pripravljeni," je v pogovoru za The Daily Show dejala demokratka Clintonova, ki je na ameriških predsedniških volitvah leta 2016 izgubila proti Trumpu.

Nekdanja ameriška prva dama je v pogovoru z voditeljem The Daily Showa Trevorjem Noahom poudarila, da poskuša ameriški predsednik Donald Trump s pomočjo republikancev v javnosti vzbuditi nezaupanje v elektronske glasovnice, še preden se bo tekma za Belo hišo med Trumpom in demokratskim predsedniškim kandidatom Josephom Bidnom dejansko sploh dobro začela.

Clintonova meni, da je možno, da Trump ne bo mirno zapustil Bele hiše

Clintonova je namreč prepričana, da gre pri dvomih v prej omenjene glasovnice za neupravičene bojazni in da je težava nekje drugje. V ZDA se po poročanju Independenta že širijo špekulacije, da poskuša Trump s tem ustvariti dvom glede končnih volilnih izidov. Če bi volitve izgubil, bi lahko na podlagi dvomov v elektronske glasovnice trdil, da so bile volitve ukradene in da rezultatom ne gre zaupati.

Ameriški predsednik Donald Trump je na ameriških predsedniških volitvah leta 2016 premagal Hillary Clinton. Foto: Getty Images

V ameriških medijih se že pojavljajo tudi napovedi, da Trump v primeru volilnega poraza v Washingtonu ne bo zagotovil mirnega prenosa oblasti. Demokratski predsedniški kandidat Joe Biden je tako že izjavil, da verjame, da bodo pripadniki ameriške vojske Trumpa mirno pospremili iz Bele hiše, če ta na to po volilnem porazu ne bi pristal.

Clintonova je leta 2016, ko je izgubila proti Trumpu, v svojem govoru jasno poudarila, da sprejema volilne rezultate in da se je z njimi sprijaznila: "Naša demokracija temelji na mirnem prenosu oblasti. Ne samo da to spoštujemo, to tudi skrbno negujemo." V prej omenjenem pogovoru za The Daily Show je nekdanja ameriška prva dama republikanske guvernerje obtožila, da so ljudem na demokratskih primarnih volitvah otežili glasovanje, ker so zmanjšali število volišč in čistili volilne imenike.