Navdušite s popolno pogostitvijo – brez priprave

Organiziranje zabave je lahko precej stresno, naporno in zamudno delo, saj morate načrtovati vsako podrobnost, nakupiti in pripraviti hrano za določeno število ljudi, ki mora biti seveda tudi paša za oči. Na srečo vam ni treba misliti na vse to, saj zdaj za popolno pogostitev poskrbi Party Box.

Foto: Spar

Pojedina za vse okuse

S čim boste postregli gostom? Nekateri obožujejo meso, drugi so zapriseženi vegetarijanci, tretji imajo najraje ribe, vi pa bi radi ustregli vsem. S Party Boxom je to mogoče in tako zelo preprosto! Party Box so že pripravljeni prigrizki v lični embalaži, ki jih le še postrežete. Izbirate lahko med različnimi mesnimi in vegetarijanskimi prigrizki ter celo sušiji vseh vrst.

Za mesojedce

Ljubitelji sendvičev s salamo bodo navdušeni nad presto velikanko s sirom in salamo. Obložena je s pršutom, suho salamo, puranjo šunko ter sirom ementalec. Za pravo sočnost je dodan sirov namaz, k njenemu bogatemu okusu pa prispevajo še jajce, sveža in pečena paprika, zelena solata ter kisle kumarice.

Odličen je tudi mešani box narezek, ki vključuje tri vrste mesnin (pršut, savinjski želodec, suha salama) in štiri vrste sirov (čedar, edamec, mozzarella, ementalec). Priložene so tudi vložene čebulice, olive, zelena solata, rukola, paradižnik ter grisini in hrustljavi kruhki.

Vrhunsko zorjen pršut in sladka sočna melona, ki ustvarjata nebeško gurmansko kombinacijo, navdušujeta v primorskem box narezku. Dodani so tudi olive, paradižnik in grisini, ki odlično dopolnijo glavni zvezdi primorske pogostitve.

Praznični box narezek združuje največje hite prazničnih druženj. Glavni zvezdi pršut in tatarski biftek sta postrežena z maslom in hrustljavimi kruhki ter vloženimi čebulicami, olivami, paradižnikom in rukolo.

Tistim, ki se ne morejo upreti ocvrti hrani, pa ponudite pohanček box. Okusno panirani, sveže ocvrti in hrustljavi trakci piščančjega fileja so postreženi s sočnimi krhlji limone, francosko solato ter papriko in paradižnikom.

Presta velikanka s sirom in salamo ter praznični box narezek Foto: Spar

Za ljubitelje rib

Ljubiteljem rib ponudite ribji suši krožnik, na katerem so elegantno zloženi zvitki sušija s surovim lososom, kalifornijski zvitki de luxe, suši zvitki s kozico v tempuri ter zvitki zlati zmaj. Postreženi pa so z wasabijem, sojino omako ter ingverjem.

Za vegetarijance

Izberite sirovo presto velikanko – bogato in mehko presto, obloženo s kar šestimi vrstami sira. Za sočnost poskrbita sirov namaz in pesto genovese, paprika in rukola pa dodata ravno prav hrustljavosti vsakemu grižljaju.

Popolna pogostitev za ljubitelje sira pa je sirov box narezek, ki vključuje kar sedem različnih sirov – edamec, brie, čedar, ementalec ter tri vrste mozzarelle. Priloženi so še namaz z zelišči, grozdje, solata, rukola, suhe slive, grisini, hrustljavi kruhki in hrustki s semeni.

Vegetarijancem lahko ponudite tudi vegi suši krožnik, na katerem so zelenjavni futomaki, hosomaki s kumaro, hosomaki z jajčno omleto, hosomaki s korenjem, zelenjavni suši s korenjem ter zelenjavni suši brez korenja, postreženi z wasabijem, sojino omako in ingverjem.

Ribji suši krožnik in sirov box narezek Foto: Spar

Za vse okuse

Večno klasiko – sendviče – pa najdete v mini sendvič boxu, ki ga sestavite po svoji izbiri. Dodate lahko mesne ali sirove sendviče ali pa se odločite za kombinacijo obojih in tako poskrbite za vse okuse.

Elegantni grižljaji, ki sodijo na vsako zabavo, so kanapeji. Dobite jih v kanape boxu, ki vsebuje 15 gurmanskih kanapejev. Odločite se lahko za vse v istem slogu, ali pa goste presenetite z mešanim izborom: mesni, kmečki, sirovi, veganski in lososovi kanapeji.

Postrežete lahko tudi z mešanim suši krožnikom, na katerem so filadelfijski suši izbor, suši zvitki v tempuri, suši zvitki z dimljenim lososom ter zvitki zlati zmaj. Postreženi so z wasabijem, sojino omako in ingverjem.

Ne pozabite na sladico

Po prigrizkih se prileže še sladica, zato Party Box poskrbi tudi za sladke grižljaje. Postrezite sladki box s kar petimi različnimi vrstami sladic, vse sveže pripravljene v Sparovi slaščičarni in božanskega okusa. Ob naročilu povprašajte, kaj je na voljo v posebni sezonski ponudbi.

Če potrebujete le nekaj malega za posladkati, pa so idealna izbira piškoti Spar. Poskusite različne okuse: kokosove poljubčke, čokoladne ali kavne piškote ter vaniljeve ali cimetove rolice.

Sladki box Foto: Spar

Praktično, lepo in okusno

V pestri ponudbi Party Boxa poleg prigrizkov izbirajte med različnimi vrstami solat, naročite pa lahko tudi sadje, kruh, pijačo, pribor, krožnike in dodatke ter celo dekoracijo za zabavo! Tudi načrtovanje količin hrane je s Party Boxom veliko lažje, saj so posamezne škatle s prigrizki pakirane za določeno število ljudi. Če vam kakšen kos ostane, pa ga lahko lično zapakirate v škatlo in gostom podarite kot popotnico ali škatlo s prigrizki preprosto shranite v hladilnik.

Naročanje prigrizkov Party Box je enostavno. Izberite svoj Party Box, ga naročite dva dni pred dogodkom v eni izmedter prevzemite na želeni dan. Tako bo vaša zabava popolna!

