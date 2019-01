Velikanskega modroplavutega tuna prodali za rekordnih 2,7 milijona evrov

Modroplavuti tun, ki je na Japonskem izredno priljubljen, sicer zaradi množičnega ribolova velja za ogroženo vrsto.

278 kilogramskega tuna so ujeli severno od največjega japonskega otoka Honšu, kjer je eno najbolj priznanih lovišč tun na Japonskem. Kilogram ribe je bil glede na doseženo ceno vreden kar 1,2 milijona jenov, kar je približno 9000 evrov.

Cena ribe je podrla rekord iz leta 2013

Kupec 278 kilogramskega tuna je japonski "kralj tun" Kiyoshi Kimura, predsednik verige japonskih restavracij Sushi Zanmai. Tokratna cena je porušila rekord iz leta 2013, ko je prav tako Kimura na tradicionalni novoletni dražbi orjaškega tuna kupil za 155 milijonov jenov.

Tradicionalna ponovoletna dražba je tokrat potekala na ribji tržnici Toyosu, ki so jo v Tokiu odprli oktobra lani, potem ko so po 83 letih letih zaprli med domačini in turisti priljubljeno ribjo tržnico Tsukiji. Selitev tržnice je zamujala skoraj dve leti. Novo ribjo tržnico so namreč preselili na območje Toyosu, kjer je bila nekoč plinska elektrarna.