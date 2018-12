Na Japonskem razgrabili Putinov koledar, najbolj navdušena so mlada dekleta

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Rusiji že nekaj let ob bližajočem se koncu leta tiskajo koledarje, katerih osrednji lik je ruski predsednik Vladimir Putin. Nič drugače ni bilo letos, koledar s fotografijami Putina, ki med drugim pestuje kužka in plava v ledeni vodi, je mogoče kupiti že od oktobra. Na prodaj je, jasno, v Rusiji, pa v spletnih trgovinah, kot sta Amazon in eBay, opazili smo ga celo v trgovini z ruskimi izdelki v Ljubljani, kjer ga prodajajo za okoli 12 evrov.

Morda nekoliko presenetljivo pa je Putinov koledar za leto 2019 postal neizmerna prodajna uspešnica na Japonskem. V tamkajšnji verigi trgovin Loft, ki imajo ekskluzivne pravice za prodajo teh koledarjev, pravijo, da se Putin prodaja bolje kot katerikoli japonski zvezdnik.

Kot poroča Guardian, se Putin na Japonskem prodaja bolje kot na primer priljubljeni japonski igralec Kei Tanaka ter umetnostni drsalec Juzuru Hanju, olimpijski zmagovalec iz Sočija in Pjongčanga.

Japonska dekleta navdušena nad Putinom

Za izredno prodajo Putinovih koledarjev na Japonskem so po pisanju novičarskega bloga SoraNews24 zaslužne predvsem mlade Japonke, med katerimi je menda vse več oboževalk ruskega voditelja.

