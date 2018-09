Gostišče Tscheppe: štajerska gostilna, kjer je plesal Putin

Le nekaj metrov loči Slovenijo in gostilno Tscheppe na vrhu vinorodnih hribčkov prijateljske Avstrije.

Gasthaus Tscheppe

Sulztal an der Weinstraße 18, 8461 Sulztal, Avstrija

Telefon: +43 3453 20003

Škoda je le, da se avstrijska oblast tako boji slovenskih turistov, da mora na meji za njimi oprezati vojska. V našem primeru vojak. Do zob oborožen, ki pa ga nismo preveč zanimali, saj je moral do konca nahraniti lačnega mačka, ki ga obmejni teritorij očitno ni zmotil pri dnevnih opravkih.

Kakorkoli, paranoja, ki jo ponujajo sodobni evropski populisti, (še) ne vpliva na reden dotok turistov na vinsko cesto, čeprav je dejstvo, da je bilo tisto popoldne več tistih iz Nemčije in Avstrije kot iz Slovenije. Morda tudi zato, ker so v Sloveniji, če odštejemo eno ali dve izjemi na avstrijski štajerski vinski cesti, celo boljše gostilne. Le prodati se naši ne znajo tako dobro kot sosedje.

Foto: Miha First

Konec koncev je pri Tscheppetovih pred nekaj tedni praznoval sam veliki ruski predsednik Vladimir Putin, pri nas pa še naših voditeljev ni na spregled. Bolj jih zanimajo solariji in ekstremni športi. Večina naših politikov celo vina ne mara piti.

V Sulztalu, po naše Slatinskem dolu, je na terasi eden najlepših vinskih razgledov, kar jih premorejo sosedje, sicer pa gostilna res ni nič posebnega. Celo vinskega lista si niso omislili, kar lepo ilustrira njihov odnos do vinskih hribčkov, na katerih delujejo.

Foto: Miha First

Imajo pa samosvoj, malce drugačen jedilni list, kjer v šaljivem tonu in orisu prodajajo svojega menda slavnega ocvrtega piščanca na več načinov.

Ob tem so na razpolago razne bogate solate, nekaj juh in glavnih jedi, ki v glavnem temeljijo na svinjini, ob tem pa še dve ali tri sladice. Mimogrede, ko se je pred nekaj tedni veselili Putin, so stregli tudi zlatovščico, govedino in bučni tofu, ampak za običajno občinstvo takšnih reči seveda ni.

Foto: Miha First

Preskočili smo napitke dr. Filler, ki jih glasno reklamirajo in mešajo z ginom, grenčico ali vinom, in se odločili za malce trpek sauvignon Zweytick. Vina iz te kleti v sosednjem Ratschu oziroma Račanah so bila ob Tementovem polsladkem muškatu edina vinska spremljava, ki so jo tisti dan premogli.

Krepčanje smo začeli z edino hladno predjedjo, ki je bila na voljo, s pisano vinogradniško solato, bogato kombinacijo motovilca, redkvic, krompirja, jajc, debelega fižola in popečenih kruhovih kock, ki so jo zabelili s popečeno slanino in bučnim oljem. Osvežilna reč, ki bi jo rade volje zamenjali z manjšim narezkom.

Vinogradniška solata Foto: Miha First

Potem sta prispeli dve juhi. Klasična goveja je bila, po avstrijsko, malce kislo začinjena, v njej pa sta prebivala velika jetrna cmoka. Bolj zanimiva je bila kremna krompirjeva juha, obogatena z velikimi lisičkami, hrenom in krompirjevim čipsom.

Krompirjeva juha z lisičkami in hrenom Foto: Miha First

Tscheppe sicer poskrbi tudi za vegane, naše omizje pa se je odločilo preveriti tisto, na kar so v Slatinskem dolu najbolj ponosni - ocvrtega piščanca. Spanirajo ga lahko na štiri različne načine: klasično, z bučnimi semeni, z rdečo peso ali ekstra hrustljavo. Izbrali smo zadnjo možnost, ki je v praksi pomenila le, da so uporabili malce več drobtin kot pri klasiki, in na koncu je bolj kot ocvrta perjad izstopala priloga, ocvrt sladki krompir.

"Ekstra hrustljav" ocvrt piščanec ... Foto: Miha First

... in ocvrt sladki krompir Foto: Miha First

Kot omenjeno pri glavnih jedeh izstopa svinjina, med drugim imajo na jedilniku svinjski "tafelspitz", kuhano svinjsko meso v juhi, obogateni z vso pripadajočo jušno zelenjavo in kuhanim krompirjem, čez pa nastrgajo še hren. Zanimiv koncept, ki pa se je, tako kot pri ocvrtem piščancu, v praksi izkazal za - nič posebnega.

Kuhana svinjina v juhi Foto: Miha First

Tscheppe pri sladkosnedih menda slovi po kremšniti, ki pa je tistega dne niso imeli. Ponudili so čokoladni mus in panakoto, ki nas na štajerski vinski cesti preprosto nista zanimala, zato smo se zadovoljili s povprečno češnjevo-čokoladno torto.

Povzetek

Gostilna na avstrijski strani obmejnega pasu prisega na ocvrtega piščanca, bogate solate in svinjino. Jedilni list je kratek in jedrnat, jedi so korektno pripravljene, niso pa nič posebnega.

Vinska ponudba je za lokal sredi vinogradov slaba, ponudili so le peščico vin iz dveh kleti. Menda jih imajo včasih več, včasih manj, v nobenem primeru pa ni zapisane vinske karte.

Ocena

Rubrika Ocenili smo ni plačana. Izbor restavracij je prepuščen uredništvu in ocenjevalcu Mihi Firstu, ki restavracije obiskuje nenapovedano.